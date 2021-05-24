辛苦了！北市「警消醫護」住一晚1600元　13旅館、420房挺防疫英雄

▲「警消醫護加油棧」共有13間北市旅館響應。（圖／北市府觀傳局提供，以下皆同）



記者彭懷玉／台北報導

疫情嚴峻，今（24日）新增334本土病例，其中北市佔99例。為體恤警消醫護辛勞、提升防疫人員工作安全感及服務效能，北市府於去年3月即成立「警消醫護加油棧」，截至今（24日），已成立共13家警消醫護加油棧、總房間數達420間，北市府公務人員、警消醫護人員，入住每晚只要1600元。

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▲▼目前「警消醫護加油棧」家數達13家、共計420個房間，北市府公務人員在單人入住的情形下，每晚皆能以均價1600元入住，凡警消醫護人員入住合作旅館即為1600元，其中也有部分旅館提供每晚1200元、1400元。



台北市觀光傳播局表示，現在「警消醫護加油棧」家數達13家、共計420個房間，北市府公務人員在單人入住的情形下，每晚皆能以均價1600元入住，凡警消醫護人員入住合作旅館即為1600元，其中也有部分旅館提供每晚1200元、1400元，即可入住一晚。

▲防疫第一線工作人員在執行公務勤務後，能有安心休息、舒服的宿所。

觀傳局表示，希望藉由警消醫護加油棧讓防疫第一線工作人員在執行公務勤務後，能有安心休息、舒服的宿所，讓連日加班同仁有充足睡眠、養足精神再上戰場。