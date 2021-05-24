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台南新增3例都搭過高鐵到雙北　母女足跡：萬華、好市多、全聯

▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日下午在中央流行疫情指揮中心記者會後召開記者會，針對台南市24日增3例確診個案的疫調足跡及相關因應措施提出說明，新增確診個案4462及4463人是母女及案4926，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案是疑搭高鐵前往雙北而接觸感染。

根據中央疫情流行指揮中心24日公告，全國新增334例本土個案，台南新增3例，案4462與案4463為母女因拜訪萬華親友，22日確診，案4926曾接觸確診3033個案，在5月23日出現輕微症狀後立即連繫防疫專線並採檢，當天晚上確診，已在5月24日對相關涉足地點完成清消。

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▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案4462為40多歲女性，無業，案4463為4462案女兒，2人無其他同住者，平日外出都會佩戴口罩，2人5月8日至5月15日到萬華拜訪親友，5月14日2人出現輕微症狀， 5月15日搭乘高鐵675車次第5車廂由台北至台南，5月16至18日都沒外出，5月19日自行開車外出，下午3時至3時10分到診所就醫、下午3時30至50分到好市多、下午3時55分至4時15分到和緯市場，下午 4時25分至35分到全聯民權店，5月20至21日皆未外出，5月22日安排到醫院採檢後確診，相關涉足地點都已清消完成。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案4926為50多歲男性，平日外出都會佩戴口罩，其接觸者匡列26人已完成採檢，尚檢驗中。個案5月14日由台南至板橋，5月15日搭乘高鐵619車次第6車廂由板橋至台南，5月16、17日都沒外出，5月18日自行開車外出，下午3時至4時30分到診所就醫、下午4時30至40分到麥羅烘焙、下午4時至40到50分到安平自助餐，5月19日中午12時至下午3時到公司，接獲我們通知有接觸史後就下班回家做居家隔離，5月20至22日都未外出，5月23日安排到醫院採檢，當天晚上確診，對相關涉足地點完成清消。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖表示，如不是高風險族群，可以進行自我健康監測，將醫療量能留給需要的人，如有疑似症狀，請聯繫本市防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，不要因為恐慌而前往篩檢，會造成醫護人員的負擔，也會增加群聚風險。高風險民眾請以預約方式，向台南市已開立的戶外篩檢站預約篩檢，不要前往醫院要求篩檢，以免嚴動影響台南市醫療能量。篩檢站資訊可上衛生局網站 https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

▲好事多已完成消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲好事多已完成消作業。（圖／記者林悅翻攝）

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