不甩防疫群聚！57泰男全裸開性愛毒趴　警起獲大量春藥、保險套

▲泰國警方在曼谷一家三溫暖捕獲57名群聚開趴的男子，下同。（圖／翻攝自推特／@The_PattayaNews）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國新冠疫情嚴峻，目前已累計有12萬9500宗確診病例。儘管政府為了避免病毒擴散，祭出嚴格的防疫措施，但警方仍在22日捕獲57名無視規定、舉辦「性愛毒趴」的男子。警方目前已將所有在場的相關人士帶返警局調查。

綜合《芭達雅新聞》與《泰國頭條新聞》報導，泰國警方22日在曼谷一家三溫暖內，捕獲57名無視防疫規定，群聚舉辦聚會的男子。警方表示，他們在接獲當地居民的舉報後趕赴現場，並在三溫暖房內捕獲這些群聚男子；當時他們正聚在一起喝酒聊天，不少人甚至還全身赤裸，房內也充斥著毒品的味道。

警方在現場起獲一袋病毒、一顆搖頭丸、2支注射器、一種人們在聞到後就能產生「性趣」的「春藥」，以及大量使用過的保險套，因此警方懷疑，這是一個「性愛毒趴」。初步調查顯示，有30名被捕男子的尿檢呈陽性反應，其中有14人承認涉嫌服用冰毒。63歲的店主克里金達（Chinna Kritjinda）拒絕向警方透露任何事，因此也被一併帶回警局。

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