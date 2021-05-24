旅英男確診冒6症狀！網狂問後遺症「勃起正常嗎」　他親曝現況

▲原PO說，英國即便封城，仍有不少人在外走動。圖為倫敦國王十字車站，與本文無關。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

「確診了怎麼辦？」一名男網友發文表示，他去年旅居英國，年底正巧出現英國變異株，而他也不幸染疫；他每天逼自己吃飯、吃藥，在痛苦了兩個禮拜後才總算痊癒。藉由這次經驗，他認為大家的確應該重視這個疾病，但相較國外，台灣真的已經做得很不錯了，希望謾罵的聲音可以少一些，「聽從指揮，不要到處亂跑！」

這名男網友在Dcard上，以「確診了怎麼辦？（親身經歷」為題發文，提到他去年旅居英國，年底因出現英國變異株，因此各個地方都封城了好幾次，「封城就是除了超市餐廳以外，所有的店家一律關閉，餐廳也只允許外帶、叫外送」，然而，封城後外國人依舊在街上遊蕩，沒有因此足不出戶。

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由於當地疫情實在太嚴重，所以與家人討論過後，原PO決定回台，同時訂了今年1月的機票。不過在返台前一週，他就發現自己全身痠痛，本來不以為意，怎料隔天一起床就發高燒，因此，他便趕緊拆開之前買的檢測包進行檢測，結果真的出現陽性反應。

除了全身痠痛，原PO完全沒力氣，他每天就是逼自己吃飯、吃退燒藥、止痛藥，還有各種維他命。這樣的情況維持一週後就好轉，不過，「嗅覺開始不靈敏了，也開始出現咳嗽、胸悶，喉嚨也很難受，感覺一堆痰卡住」，覺得連呼吸都有困難。

▲染疫後，原PO的嗅覺變得不靈敏了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

所幸事發後兩週，身體總算沒異狀，不過為了安全起見、擔心身上仍留有病毒，所以原PO算了一下時間後，於一個多月時再次檢測，而這次果真轉為陰性，他也放下心中的大石頭。他在過年後順利回台，並告知相關人員自己的染疫史，之後被載到集中檢疫所，檢測了3、4次均為陰性，期滿後平安回家。

藉由這次經驗，原PO坦言，以年輕人來說，新冠肺炎的致死率其實不高，但是大家仍應重視，明明國外就有這麼多例子了，還是有人不在乎，就算不替自己想，也要替家人想，「老人家要是染疫了不是開玩笑的，極多的後遺症以及致死率。」

正因看過國外封城、封國，在地人仍四處遊蕩的情況，因此原PO也說「台灣的防疫其實已經做得不錯了」，拜託謾罵的聲音能夠少一點，然後聽從指揮，不要到處跑，「希望台灣平安度過這次疫情！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「果然還是住國外說的話客觀啊」、「後遺症真的很可怕，在醫院看到很多老人都是肺纖維化」。由於不少男性網友都相當好奇是否會有後遺症、是否能正常勃起，因此原PO也補充道，他好像沒有什麼後遺症，身體狀況也沒有比染疫之前差，「性行為沒有任何影響！」至於為何他會在家、沒接受治療，他說，「國外染疫的話，政府只會叫你待在家不要出門，除非轉為重症、沒有辦法才通知救護車送醫。」

此外，還有網友向記者表示，雖然英國的防疫措施不算太好，「但是大家對醫護人員都真的心懷感恩」，甚至還會在窗上貼滿「Thank you NHS」的旗幟或圖畫，希望能替醫護人員打氣。

本文經原PO授權引用