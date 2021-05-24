防疫差很大！李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：現在沒大腦

▲李正皓指出，防疫團隊跟去年相比，其實少一個人。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土病例連續9天破百例，不少民眾都有感「中央流行疫情指揮中心」的應變速度與去年相比，落差相當大，以致於現在疫情大爆發的情況。對此政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，其實整個防疫團隊比去年「少了1個人」，導致整個防疫腳步落後。

李正皓指出，這一波的疫情很多人都感覺「整個防疫體系慢了」，例如疫苗確實是慢了，又或者是連「開車要不要戴口罩」這件事，都還要特地開會討論，從這個例子就知道，很多防疫決策是沒有準備好的，早就該寫好「三級的標準是什麼」、「四級的標準是什麼」。

李正皓說，台灣在打後期的疫情戰爭，這最大的優勢就在於台灣比別的國家多了1年的時間可以準備，還有別人「一整年的時間的經驗可以抄」，但是類似「輕症集中治療中心」的決策卻反覆不定，讓人覺得整個防疫體系「真的慢」。

主持人劉寶傑問，「可是這個團體沒有換過人，從頭到尾都是這幾個人，怎麼會這樣子咧？」

▲防疫團隊跟去年相比，少了一個陳其邁。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓強調，「其實差了一個人，陳其邁」，在去年的高雄市長補選有一件事引起了他的注意，陳時中站台時表示，「防疫的時候人家都叫我指揮官，可是陳其邁是指揮官的指揮官」，這件事側面讓人了解到，台灣的防疫體系確實跟去年不一樣，而且陳其邁才是真正個公衛專家。

▲陳時中曾經說過，「陳其邁是指揮官的指揮官」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓舉例，去年有幾件事情很值得台灣驕傲，包括「邊境管理」、「細胞簡訊」、「口罩」三個都與陳其邁有關，在2019年12月31日的行政院晨會報告，武漢出現270位不明肺炎，很多院長或副院長可能聽完就過去，陳其邁當時就覺得怪，派人去打聽卻打聽不出來，但他在當天就找交通部開會查武漢「天河機場」飛最多班機的是哪幾個地方，調查結果分別是「曼谷」、「東京」、「台灣」，當下拍板武漢每一班飛機每個乘客都量體溫檢疫，儘管被許多武漢旅客抱怨，但是堅持20多天攔到第一個病例，否則當時早就有病例進入到社區。

李正皓再舉例，「細胞簡訊」是陳其邁看到「鑽石公主號」案例之後，發想有沒有可能用手機簡訊定位通知，因此與手機系統業者溝通，口罩實名制1.0、2.0，也是陳其邁唐鳳、杜奕瑾（PTT創辦人）溝通建立，當時陳其邁與辦公室主任李懷仁負責政策溝通，唐鳳、杜奕瑾負責技術端的建構，這四個人也被稱為「科技四本柱」，最近的商店實聯制，也是陳其邁與唐鳳溝通的。

▲劉寶傑大驚。覺得現在防疫中心沒有大腦。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑大驚，「所以現在防疫中心沒有大腦！沒有統合！難怪我覺得同一批人，超前部署，變成後知後覺！」

李正皓說，陳時中過去1年當然都有苦勞，但陳時中至今所使用的防疫工具，都是包含陳其邁在內的大家在去年架構的，「可是至今我們面臨不同的病毒、面臨到更大的壓力，可是我們的方式、我們的武器沒有改變」。