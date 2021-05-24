24間店從早做到下午只賺599元　王浩宇自曝：疫情業績2週衰退90％

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市議員王浩宇先前與朋友合夥經營除臭襪生意，但近期受到台灣新冠肺炎疫情升溫影響，他在臉書PO文自曝，全台24間店22日從早上做到下午只進帳599元，讓他跟會計開會開到差點崩潰，光是半個月內的業績統計就衰退90％，其他零售業者也衰退大約80％至90％，因此希望政府能立刻拿出紓困方案，否則下個月的失業率恐怕會飆升。

▲王浩宇自曝除臭襪生意受到疫情衝擊。（圖／翻攝自夥伴生活臉書、ETtoday資料照）

王浩宇22日在臉書PO文表示，剛剛跟會計開會開到差點崩潰，因為從早上到下午，「全台24間夥伴生活只做了599元，真的只有599元」，雖然很欣慰民眾都乖乖在家防疫，但公司的經營壓力也越來越大，如果疫情拖超過一個月，可能會虧損約200萬元。

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「黨內長輩問我，零售業的影響大嗎？」王浩宇接著在24日的PO文中提到，以夥伴生活連續兩週的統計資料來看，本週的業績對比本月第一週的業績，大概剩下26.62％，這還是包含網購的結果，如果扣除網購業績，就只剩下10.79％，「統計數字是可怕的衰退90％！」

王浩宇坦言，問過其他零售業者，大家都是衰退80％至90％，甚至有業者的平均業績只剩下5％，全台超過30間門市掛蛋，這也代表這一波疫情來得又快又急，對業者影響很大，在撐不下去的狀況下，已經有許多業者決定停業或是歇業，下個月的失業率恐怕會飆升，因此希望政府應該立刻拿出紓困方案，「真的不能再等了。」

▼王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）