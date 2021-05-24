快訊／台北三創今自主停業一天！　進行全面消毒

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土病例連續9天破百例，全台防疫進入三級警戒。台北SYNTREND三創生活園區今日（24日）凌晨0時30分無預警宣布，24日自主停業一天，進行全面完善消毒。

▲三創生活園區。（圖／ETtoday資料照）

業者24日凌晨0時30分透過臉書宣布，為響應政府「強化三級防疫措施」，三創生活園區24日將自主停業一天，進行全面完善消毒，以提供顧客及員工更安心的購物以及工作環境，25日至28日營業時間為上午11時30分至晚間8時，平假日皆同。

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消息一出，掀起部分網友留言表示，「咦？」、「怎麼這麼臨時」。不過，其實業者18日就曾宣布會配合政策積極抗疫，除了調整18日至28日的營業時間外，同時也會啟動分流上班機制、鼓勵後勤人員多在家作業，減少外出、通勤的機會，以降低感染機率。