金門要求機場旅客全面快篩！指揮中心深夜緊急宣告「違法」撤回

▲金門縣政府啟用機場篩檢站，抵達金門的旅客、鄉親必須快篩 。（圖／記者林名揚翻攝）



記者柯振中／綜合報導

金門縣府23日發布通告，要求搭機來金旅客、返金鄉親配合實聯制、接受快篩。對此指揮中心24日回應，此舉違反《傳染病防治法》第37條第3項的規定，因此依法撤銷違法處分的公告，以維護法制。

指揮中心24日凌晨說明，金門縣府23日的公告違反《傳染病防治法》第37條第3項等相關規定，府方並未正式告知、提出書面申請，就先行公告，指揮官陳時中晚間致電溝通，金門縣府依然沒有完備程序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，指揮中心依法撤銷違法處分的公告，以維護法治。指揮中心提到，17日已有發文通知各地方政府，在指揮中心成立的期間，若有需要依據《傳染病防治法》第37條第3項的規定辦理的業務，應該依照指揮官的指示辦理，以利整體防疫實行。

▼金門縣政府啟用機場篩檢站，抵達金門的旅客、鄉親必須快篩，指揮中心24日宣告違法。（圖／記者林名揚翻攝）



指揮中心指出，希望各地方政府能依照規定，以利事權統一的立法目的。此外，依照《傳染病防治法》第5條第1項第1款第1目之規定，檢疫政策的制定，是中央主管機關的權責，也是屬於中央、地方權限分際的原則問題，地方政府應該依中央主管機關的決策來執行。

指揮中心說，對於國內跨縣市移動的人員，採取進出管制的作為，或要求強制普篩等，屬於全國一致性的重要政策，依據《傳染病防治法》第37條第3項的規定，應該依照中央指揮官的指示辦理，才符合法制。

指揮中心提及，目前全國提升至三級警戒，指揮官一再強調，中央與地方的防疫原則應該「標準一致、說法一致、腳步一致」，且現已建立每日全國疫情會議機制，達到統合、協調的效用，避免各自為政、混亂整體防疫，為了統一事權、維護法制，因此撤銷金門縣府的違法公告，若縣府有地方防疫的特殊需求，應該先完備法律程序，正式提出計畫，再請報指揮官指示辦理。

本站此前《離島第一槍！縣府宣布飛抵金門機場一律快篩 24日起實施》報導，金門縣府規劃「搭機來金旅客與返金鄉親」相關配套措施，要求搭乘民用航空器，抵達金門航空站的旅客，應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，24日起生效，引起社會熱議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘