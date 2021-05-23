快訊／全力圍堵！柯文哲曝「陽性率有提高」　宣布12行政區全設快篩站

▲台北市長柯文哲宣布，12行政區都加設快篩站。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

全台疫情升溫，指揮中心23日公布，本土增加287例，個案分布新北市142例，以板橋區32例為多、台北市77例，以萬華區38例為多。台北市政府23日召開防疫記者會，市長柯文哲宣布，將在全市12個行政區，全部都布設快篩站，全力圍堵疫情。

柯文哲23日上午在市府防疫會議中，要求醫院加開快篩點。柯文哲強調，「台北市可以做快篩的有哪些？我跟你講，現在要強迫上陣了！」由北市衛生局公佈哪些急救責任醫院可做快篩，比較特殊的萬華地區就由萬華區長與台北市政府秘書長陳志銘做。

在下午的防疫記者會上，柯文哲則表示，有鑑於這天快篩站陽性率還有提高的狀況，因此24日開始，台北市20家急救責任醫院，會公布醫院名稱、位置，明天開始要加入快篩行列。

柯文哲說，過去只有在萬華開4家快篩站，因為要改成所有急救責任醫院都要開快篩站，原來的青草園就撤離去內湖開。明天開始每天早上8點到晚上8點，台北市20家的急救責任醫院，要加入快篩行列。

但柯文哲也呼籲，「有症狀才來」，雖然不一定沒有症狀就不是感染者，畢竟這疾病有一定比例是無症狀帶原者，「但一般來講，沒有症狀的話病毒量少、感染率低，在醫療量能有限的狀況下，還是要講究成本效益」。

柯文哲說，還是呼籲市民朋友，有比較明顯症狀，頭痛、發燒、流鼻水、味覺喪失，這種才來做快篩，不要沒症狀跑來做快篩，浪費醫療人員的能量。