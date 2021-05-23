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無罩亂象！台南奥客闖鐵板燒狂咳　她加油站被勸開譙加油工

▲台南新營有1名酒醉男子未戴口罩被檢舉，在查證身分過程中，警方不斷勸導要戴上口罩，但該男子仍不配合且出言不遜，將被警方函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南新營有1名酒醉男子未戴口罩被檢舉，在查證身分過程中，警方不斷勸導要戴上口罩，但該男子仍不配合且出言不遜，將被警方函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內目前疫情狀況嚴峻，全台提升為第3級警戒，中央也下令民眾外出時須全程配戴口罩，但還有是民眾貪圖一時的方便沒有配戴口罩而遭人檢舉，台南各有1名男子及女子因未戴口罩被勸導時不聽勸還罵人，台南市警新營分局據報前往查處，並將2人函送衛生局裁罰。

新營警方21日晚上接獲報案，有民眾在新營區餐廳裡大呼小叫，還不停在咳嗽，嚴重影響店內秩序，警方到達現場後發現1名酒醉的男子未戴口罩，在查證身分過程中，警方不斷勸導要戴上口罩，但該男子仍不配合且出言不遜。

無獨有偶，21日晚上有女子獨自1人開車來到新營地區加油站，在加油當下未戴口罩，就直接將車窗搖下並與加油站員工對談，加油站員工立即告知該女子雖一人單獨駕駛為密閉空間不用配戴口罩，但開車窗就要戴，引起該女子不滿因而辱罵加油站員工，經多次勸說且報警後，該女子才不甘願戴上口罩。

新營警分局斯儀仙表示，對於這兩位民眾，警方當場填寫稽查紀錄表，並將相關佐證資料一併移請衛生局進行裁罰。警方同時呼籲民眾，疫情期間需要大家一起自律，市府將在各區人潮聚集處進行稽查，若發現有未戴口罩的民眾，會先行勸導，經勸導不聽者，就會立即開罰，民眾若是對於執行公務之人員有施以強暴、脅迫或是侮罵等行為，警方將強勢執法，展現維護公權力之決心。

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