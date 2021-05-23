南投本土+8公布足跡！東方紅時尚會館5員工「密集接觸確診者」染疫

▲南投今新增8例本土個案。圖為南投縣場林明溱。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、白珈陽、莊智勝／南投報導

新冠肺炎疫情嚴峻，南投今（23日）新增8例本土確診個案。南投縣府表示，其中5例是與昨中央流行疫情指揮中心公布之外縣市確診個案密集接觸而感染；另2例則是昨縣府公布確診案3614同住者與友人；1例則與台北萬華足跡相關。

南投縣府表示，草屯鎮中正路東方紅時尚會館21日出現2名外縣市確診者（案3157、案3445），經衛生局轉送集中檢疫所收治，同時該會館工作人員共計14人均進行採檢，今結果出爐，確認其中5人確診，為案4008、案4009、案4010、案4216、案4305；其中案4008、案4216目前為輕症，案4009、4010、4305目前則在醫院收治住療中，經初步調查，5人曾於20日下午前往三商巧福草屯店用餐，因無法確認特定對象，衛生局呼籲8日至16日曾前往東方紅時尚會館、三商巧福草屯店消費的民眾，進行14天自我健康監測。

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另案4214為52歲男性，家住草屯鎮，為案3614之同住者，昨（22日）採檢後確診，目前無症狀，另2位同住者已實施居家隔離；案4214曾於19日傍晚短暫至草屯成功黃昏市場採買。

案4215為22歲的女性，家住草屯，為案3614友人，昨經採檢後確診，目前有咳嗽症狀，衛生局匡列5名同住者、以及近3日接觸友人1位，均實施居家隔離；案4215曾於12日至15日前往草屯鎮澎魚鍋物。

案4088為68歲男性，家住埔里鎮，曾於11日有台北萬華區足跡史，昨經採檢後確診，目前匡列接觸者1名，實施居家隔離中等待採檢，相關資料仍在疫調中。

▼南投縣府公布確診個案足跡。（圖／南投縣政府提供）

