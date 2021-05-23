快訊／全台百貨第一間！新北比漾廣場施辦「防疫定休日」

▲位於新北市永和的比漾廣場，日前宣布將規劃防疫定休日，減少員工因通勤上班所可能出現的染疫風險。（圖／翻攝自比漾廣場，以下同）

記者游鎧丞／綜合報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，台灣各縣市已同步升級第三級防疫警戒，國內各大百貨亦有配合相關機制；位於新北市永和的社區型百貨比漾廣場今日也宣布，將首開先例於每週一、二施辦所謂的「防疫定休日」，5月防疫定休日為5/24至5/25兩天；希望藉此減少館內員工因通勤上班所可能產生的染疫風險。

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▲比漾廣場強調，「防疫定休日」是基於維護同仁權益所制訂的方案，並非是足跡問題，還請消費者無須太過擔心。

比漾廣場發言人表示，由於館內專櫃同仁曾反映，擔心疫情持續延燒，在通勤上班的路途上恐有染疫風險；為降低同仁移動的機會並落實居家防疫，遂決定首開先例於週一、週二施辦所謂的「防疫定休日」，這個月將會於5/24至5/25首度實施，並一路規劃至6月中旬。

除了防疫定休日之外，比漾廣場營業時間也因應疫情做出調整；自5/26（起），全館營業時間將調整於11：30至20：30；除了館內餐廳實施實聯制、縮減小吃區座位外，同時喜樂時代影城、施舒雅、KARADA、康樂美健康世界、接駁車都將在疫情期間暫停服務。

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