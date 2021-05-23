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新北校正回歸73例「56確診者還在家」？侯友宜證實了：接送中

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市新增142例，板橋區最多為32例，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。另外，有400例本土個案為校正回歸上週各日個案，以致新北市22日確診個案迅速攀升到384例，目前仍有56例仍在接送當中。

不過，23日傳出台北市有50名確診者失聯，外界擔心，新北市還在接送的56例是否也有待在家中造成傳染擴大的疑慮。對此，新北市長侯友宜召開防疫應變會議表示，目前在接送的56例23日會完成送至集中檢疫、醫院就醫。另外還指出，中央系統塞車導致資料通報產生時間落差，中央已經把原因找到並解決，至於實際情況會如何，還「需要一點時間觀察」。

▲▼新北最新疫情。（圖／新北市政府提供）

▲新北最新疫情。（圖／新北市政府提供）

針對總統府高層先前指出，「校正回歸400例」主因是雙北市府通報慢、地方沒有確實上報，週末才會「吐出」百餘例。對此，新北市副市長劉和然於記者會會後再次說明主因，他指出，中央系統偶有塞車問題，民眾會比地方衛生單位先收到確診資訊，導致時間差，並非刻意延遲通報。

劉和然表示，個案管理通報流程為：民眾前往醫院採檢PCR，醫院同步將採檢結果提供給民眾，並通報中央系統，中央接收訊息再通報地方衛生單位。因此，主因中央系統偶爾會有塞車問題，民眾會比地方衛生單位先收到確診資訊，導致時間差，目前中央已承諾簡化通報流，降低落差。

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