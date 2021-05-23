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台南醫院篩檢能量1天2000人　高風險民眾篩檢站篩檢請先預約

▲台南市長黃偉哲指出，醫院是針對民診住院病人、家屬、醫護人員、出國民眾或有症狀就醫人員提供篩檢，涉有高風險民眾之篩檢，應前往衛生局所設立之篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，醫院是針對民診住院病人、家屬、醫護人員、出國民眾或有症狀就醫人員提供篩檢，涉有高風險民眾之篩檢，應前往衛生局所設立之篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市14家醫院1天篩檢能量約2000人，台南市長黃偉哲指出，醫院是針對民診住院病人、家屬、醫護人員、出國民眾或有症狀就醫人員提供篩檢，涉有高風險民眾之篩檢，應前往衛生局所設立之篩檢站篩檢，以免壓垮醫院篩檢能量，民眾前往篩檢站篩檢前請先預約，以免發生群聚感染。

台南市衛生局長許以指出，台南市14家醫院1天篩檢能量約2000人，衛生局1個篩檢站是能量50人，目前台南市已開8個戶外篩檢站，下周再開安南、安平、安定、佳里、新營等篩檢站，提供高風險民眾之篩檢，為了避免發生群聚感染，請民眾先行預約再前往篩檢。

許以霖說，不是去過確診個案足跡的人就一要去篩檢，也不是以自己覺得自己有去過確診足跡地點的人就要篩檢，要先看時間是不是同時，如果有做好戴口罩、勤洗手，保持安平社交距離，在沒有特任症狀下，只要自主健康管理就好。

黃偉哲市長指出，目前台南市醫院全部做到「清零」，也就是確保目前住院患者沒有確診，如果門診看病要住院，醫院才會篩檢，台南市之前的確診病例就是在門診住院前被篩檢出來，所以確保醫院沒有院內感染非常重要，請非門診住院民眾，請勿前往醫院要求篩檢。此外，台南市目前有3、400人要解除檢疫，這些人都會再做篩檢，確保防疫安全，以大家不要增加醫院檢業務。

▲台南市長黃偉哲指出，醫院是針對民診住院病人、家屬、醫護人員、出國民眾或有症狀就醫人員提供篩檢，涉有高風險民眾之篩檢，應前往衛生局所設立之篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，對於民間企業自行聘請醫師在其企業場所為員工進行快速篩檢，市府不會反對，但公部門的篩檢站只針對高風險民眾進行篩檢，不提供私人企業篩檢服務。許以霖局長提醒民眾，依規定私人診所醫師不能自行設立快篩為民眾提供篩檢服務，民眾如果有症狀，請依防疫醫療程序就醫。

▲台南市長黃偉哲指出，醫院是針對民診住院病人、家屬、醫護人員、出國民眾或有症狀就醫人員提供篩檢，涉有高風險民眾之篩檢，應前往衛生局所設立之篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，以安南果菜市場為例，果菜市場雖是確診個案疫調足跡，但果菜市場原本就有落實防疫措施，防疫做的很好，都有戴口罩及消毒，目前果菜市場沒有人有症狀，沒有進行篩檢，所以只要做好戴口罩、勤洗手、少外出，就是保護自己免疫的最佳方式。

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