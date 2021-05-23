西部淨土破功！嘉義市、嘉義縣「+1確診」　本島剩台東維持零

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增287例新冠本土病例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案，確診個案中新增6例死亡。本來是淨土的嘉義縣和嘉義市，都出現首例確診病患，0確診破功。目前全台灣本島，僅剩台東縣維持0確診；外島澎湖縣、金門縣、連江縣，3縣市維持0確診。

▲2021年全台確診總數地圖。（圖／ETtoday）

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今日新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為臺北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

▲0523單日確診地圖。（圖／ETtoday）

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以臺北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 3,102 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 1,497 人

台北市 1,172 人

基隆市 45 人

桃園市 154 人

新竹市 8 人

新竹縣 5 人

苗栗縣 2 人

台中市 32人

彰化縣 84 人

南投縣 10 人

雲林縣 6 人

嘉義縣 1 人

嘉義市 1 人

台南市 5 人

高雄市 20 人

屏東縣 14 人

宜蘭縣 41 人

花蓮縣 5 人



▼0523確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）