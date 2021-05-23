台中「紓困十方」7.9億！夜市、市集「租金免收、租稅減免及緩繳」

▲台中市長盧秀燕召開防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中央疫情指揮中心19日宣布全國提升至第三級警戒，各行各業均因疫情受到衝擊，台中市長盧秀燕23日於防疫記者會中表示，針對這波疫情受到影響的行業，將延續去年「紓困九箭」，再超前準備開出「紓困十方」，針對夜市、市集祭出租金免收、租稅減免及緩繳，減收及支出預算總額超過7.9億元，攜手市民度過難關。

盧秀燕表示，中央新增2100億元紓困特別預算，已送立法院審議，她於15日防疫視訊會議中積極向中央爭取補助，因應更險峻的疫情變化，盤點強制停業受影響範圍，市府從經濟、民生及藝文活動等多方面著手，搶先推出10項紓困方案。

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「紓困十方」詳細說明如下：

一、經發局、觀旅局祭出「5/15-6/8夜市或市集配合停業期間租金免收」，配合防疫停業的夜市或市集於停業期間免收使用費或租金。

二、經發局祭出「市場及夜市6至9月使用費減半」，受衝擊的受衝擊的公有零售市場及道路型攤販集中區（非夜市）6至9月使用費減半措施，道路型攤販集中區（非夜市）6至9月免收措施，減輕市場攤商經濟壓力。

三、經發局成立「資金紓困單一窗口」，台中去年全國首創「資金紓困協調辦公室」，接獲近2000通諮詢電話，陪伴民眾走過74個工作天，今年因應疫情重啟服務，電話：04-22289111分機31139、31141、31142、31143，即時掌握中央相關部會紓困計畫，提供最新資訊、諮詢及轉介服務，歡迎民眾使用。

四、水利局祭出「溫泉使用費分期繳納」，今年特別針對觀光產業提供溫泉業者使用費分期繳納措施，第一期僅需繳納2成，有效舒緩業者資金壓力。

五、各局處延續去年政策祭出「BOT、OT及相關委外場館權利金及租金減免或延繳」，委外場館因應疫情升溫配合停業，將視情形提供權利金及租金減免、延繳等措施；另承租財政局經管的市有非公用不動產，供營業使用且未享有其他租金優惠者，租金可自今年4月1日至12月31日止減收，減收金額為按一般租金率減收50%。

六、勞工局延續去年政策，再推出「非自願失業勞工生活補助及子女就學補助擴大辦理」，除照顧因疫情衝擊失業或生活困難的勞工，提供生活補助每人每次1個月基本工資，最多2個月，也針對勞工子女就學提供補助，國中小每人5000元，高中以上每人8000元。

七、勞工局推出「青年創業貸款利息補貼延長1年」，延續去年政策持續支持青年創業，只要書面敘明受疫情影響情形，針對已申請青年創業貸款300萬以內的利息補貼，補貼期限於今年1月至12月到期的申請人，經審查後補貼期限可由24個月延長為36個月。

八、勞工局推出「安心即時上工」，針對疫情失業勞工，除提供生活及子女教育補助外，台中市 23個就業服務據點提供安心上工服務，讓勞工朋友在找工作的過渡期能有一份短期工作維持生計，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限。

九、地稅局推出「稅捐緩繳及減免」，針對營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用部分，原按「營業用」稅率3%課徵房屋稅，可按月改按「非住家非營業用」2%或「住家非營業用」1.5%稅率課徵；車輛停止使用期間可免徵使用牌照稅；查定課徵娛樂業者可扣除未營業天數或未使用娛樂設施按比例減徵娛樂稅。5月15日起配合市府防疫措施强制停業的業者或娛樂場所，將依經濟發展局等相關主管機關提供的清冊，主動減徵房屋稅及停徵娛樂稅。受疫情影響有繳納困難的民眾，可申請延期或分期繳納，最長可延1年、最多可分36期。

十、文化局推出「表演藝術紓困補助方案」，只要經文化局登記立案的演藝團體，提送與演出相關計畫內容（不含演出），包括樂譜創作、劇本編寫、舞碼創作、教案研發、課程、出版或攝錄影的執行計畫。

▲台中市政府推出「紓困十方」。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，「紓困十方」擁有2大特色，1：延續去年紓困九箭政策，如資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青年創業貸款利息補貼期限延長等政策；2：針對疫情影響須強制停業的店家研擬因應措施，如針對夜市、市集提供租金免收；租稅減免及緩繳等措施；另針對藝文團體、溫泉等行業也提出對策，協助市民打贏這場艱困的戰役。

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