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社會 社會焦點 保障人權

IG散佈宜蘭確診首例假足跡　她挨罰1萬6+法治教育2小時

▲宜蘭兇殘無照保母夫妻涉犯妨害幼童自然發育罪，遭宜蘭地檢署起訴。（圖／記者游芳男攝）

▲楊姓女子散佈宜蘭確診首例假消息，宜蘭地檢署罰她1萬＋法治教育2小時。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭楊姓女子，在IG散佈寫有「來來來到宜蘭的足跡」字樣的宜蘭首例確診案不實足跡及疫調，宜蘭地檢署偵結，因女子有悔意，將她緩起訴1年，且裁罰1萬元，她更需法治教育2小時。

緩起訴書指出，楊女5/11日下午，從手機LINE群組中，下載不詳之人張貼確診案1202（宜蘭首例確診案）不實足跡及疫調訊息圖片，她更加工輸入「來來來到宜蘭的足跡」字樣，在IG限時動態方式發佈。

檢方偵查，楊女未經查證率行貼文，內容足以引致人心惶惶及該案例染疫後受責難，自有不法犯意，楊女犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之訊息，足生損害於公眾及他人罪。

另檢方審酌楊女無前科，因一時失慮及坦承犯行，她深表悔悟，且在事後已主動刪除貼文，同時在IG網頁道歉並澄清其貼文屬錯誤言論，因此裁定緩起訴，緩起訴1年，期間須向公庫支付1萬元，並參加法治教育2小時。

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