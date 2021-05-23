屏東再增8確診！　潘孟安臉書15:00直播公布軌跡

▲潘孟安縣長3時臉書直播 。（圖／取自潘孟安臉書）

記者陳崑福／屏東報導

▲▼屏東確診人數、確診個案關係。

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中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增287例新冠本土病例，其中屏東縣8例，累增縣內已有14例；縣長將於3時在臉書直播中說明，並公佈8名確診者軌跡，也已經對他們足跡全部進行消毒作業。

新增8例中，其中都與萬華旅遊史有關；其中首例萬華旅史確診者返回潮州後，與牌友打牌，傳給一對牌友夫妻，牌友夫妻再傳給高雄市的舅舅與男媽（住高雄市）及同住4位家人、及一位姪兒，全部共7人，如果包括牌友的高雄舅舅與舅媽，則因該確診個案已傳染給9人；另一對同居的男女朋友，曾到駕車到萬華旅遊，返屏再傳給2名女性友人。

▲▼確診軌跡。



潘孟安縣長表示，今天新增8例中，與先前確診者有關，感染源包括群聚、家庭、打牌等，其中首例確診(3037)萬華與友人聚餐後染疫，與友人打牌，已感染給2牌友人及牌友的親人，因此聚群是感染最要來源，籲請這段時間儘量不要群聚。而到今天已匡列41人密切接觸者。

▲▼軌跡。

他語重心長說，即日起到5/28日所有餐飲業者全部外帶，禁止內用，籲請業者共體時艱。

▲▼軌跡。

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