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校正回歸吵不停　立法院「統計學博士」說話了

記者楊蕓／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布400例「校正回歸」，引發全國熱議。國民黨團總召、同時也是美國肯塔基大學統計學博士的費鴻泰23日表示，週末、週間的病例數會出現週期性起伏，是因檢測人員、檢測量不同，產生了backlog (積壓量)，但國際上的做法不會「回歸」到兩三天以前，而是計算每7天的滾動平均病例數，而台灣因檢測能力有限，每天的新增病例數就難免會上上下下，「承認不足及解釋清楚即可。」

▲▼陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

「校正回歸」一詞引發論戰，甚至被質疑是「蓋牌」，指揮官陳時中解釋，由於先前疑似個案通報的行政程序太繁瑣，每一個個案要填20多個欄位，一旦同批案件有錯誤，整批通報都會卡關，因此有大量通報案件面臨「塞車」的狀況，大多集中在雙北市。

費鴻泰指出，如果經常觀看國外每天的新冠病例圖表，就會發現常常出現週末的病例數與週間（週一到週五）的病例數會有一個周期性的起伏，主要原因之一是因為週末與週間的工作人員數與檢測量有所不同。

費鴻泰表示，當檢測人員及檢測量不足時，就會產生所謂的backlog (積壓量)，等檢測人員或檢測量恢復時，新病例數就會回升。但是，通常不會在檢測病例回升時，再將其「回歸」到兩三天以前；而是採取另一種方式來呈現更正確的病例趨勢，那就是計算每7天的滾動平均病例數，所以很多病例圖表是呈現所謂的7天滾動平均病例數。

費鴻泰表示，當新冠檢測步上正軌，有了標準流程之後，當天公布病例數字就應該不會再在幾天後回來修正。否則，世界各個逐日蒐集及統計資料的單位要如何作業 ? 以美國為例，當天資料是從各州的資料統計而來，「如果各州都一直修正前幾天的資料，請問美國要如何統計全國的每日資料？」再者，全球的資料是從各國的資料統計而來，各國若隨心所欲的經常修正一個星期前的資料，請問全球資料要如何統計？

費鴻泰認為，台灣目前的檢測能力有限，檢測制度不穩定，檢測天數不夠多，所以每天的新增病例數就難免會上上下下，承認不足及解釋清楚即可。政府要誠實公布疫情資訊，並提出快有效的檢疫、防疫與疫苗接種等工作，才是正確方向。

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