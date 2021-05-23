教育部宣布：「高中、五專入學作業日程」延後1週

▲教育部宣布，高中、五專入學作業日程延後1週。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

因應新冠肺炎疫情，為強化110年國中教育會考閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，教育部日前宣布，會考成績單寄發延期1週，今（23日）宣布，為使高級中等學校及五專各入學管道之招生作業能順利進行，相關重要日程亦配合順延1週。

教育部國教署說明，經於110年5月21日邀集各直轄市、縣（市）政府、全國適性入學委員會、各入學管道委員會及專家諮詢委員開會討論，經審慎評估後，為配合會考成績單寄發日期由原訂110年6月4日，延後1週至6月11日，故教育部前已發布之「110學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，後續各項招生重要日程，均以配合順延1週為原則，以期各入學管道之招生作業能順利推動。

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國教署表示，有關重要招生日程之調整，舉例如下：

一、各就學區高級中等學校免試入學：報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

二、特色招生考試分發入學：

（一）學科測驗：報名日期延至6月23日至25日、測驗實施日期延至6月27日、測驗分數開放網路查詢日期延至6月28日。

（二）分發入學：報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

完整修正後之「110學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，可至110年國中畢業生適性入學宣導網站查詢。