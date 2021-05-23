　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部宣布：「高中、五專入學作業日程」延後1週

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部宣布，高中、五專入學作業日程延後1週。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

因應新冠肺炎疫情，為強化110年國中教育會考閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，教育部日前宣布，會考成績單寄發延期1週，今（23日）宣布，為使高級中等學校及五專各入學管道之招生作業能順利進行，相關重要日程亦配合順延1週。

教育部國教署說明，經於110年5月21日邀集各直轄市、縣（市）政府、全國適性入學委員會、各入學管道委員會及專家諮詢委員開會討論，經審慎評估後，為配合會考成績單寄發日期由原訂110年6月4日，延後1週至6月11日，故教育部前已發布之「110學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，後續各項招生重要日程，均以配合順延1週為原則，以期各入學管道之招生作業能順利推動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國教署表示，有關重要招生日程之調整，舉例如下：

一、各就學區高級中等學校免試入學：報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

二、特色招生考試分發入學：

（一）學科測驗：報名日期延至6月23日至25日、測驗實施日期延至6月27日、測驗分數開放網路查詢日期延至6月28日。

（二）分發入學：報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

完整修正後之「110學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，可至110年國中畢業生適性入學宣導網站查詢

ET快訊
菲男拒戴口罩當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人
上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者
甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」
快訊／林口三井Outlet停業三天　大規模消毒
日本航空1松山機場地勤確診　接觸同組10人即刻隔離
校正回歸不只400例　侯友宜：相信今、明都還會有
Apple iPad特價了！　下殺9990元
快訊／基隆6例足跡曝　25歲男KTV夜唱5小時、超商店員中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東京創新天才國際發明展「台灣獲23金」　還拿18銀、4銅世界排名第1

咖啡廳出瑕積分：解開即可消費！神人秒破解「就不進去了」網笑炸

萬華超商打工！他憶「常被阿姨騷擾」　在地人洩拉客手法：會認人

「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

校正回歸吵翻！翟神再拋新詞「像財報重編」　笑：沒網軍攻擊

桃園5校有確診案「都靠近雙北」　535師生採檢皆陰性

今日疫情／日航地勤人員確診10人隔離　基隆染疫男夜唱5小時

快訊／林口三井Outlet自主停業三天　因應疫情擴大進行消毒作業

借不到廁所！憂心街友成防疫破口　高市議員籲：校正回歸收容中心

退休醫護徵召令　護理工會嘆：我們需要國家時你在哪？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

舊手機先別丟！用2軟體秒變鏡頭　視訊還能「開濾鏡」沒化妝也不怕

東京創新天才國際發明展「台灣獲23金」　還拿18銀、4銅世界排名第1

咖啡廳出瑕積分：解開即可消費！神人秒破解「就不進去了」網笑炸

萬華超商打工！他憶「常被阿姨騷擾」　在地人洩拉客手法：會認人

「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

校正回歸吵翻！翟神再拋新詞「像財報重編」　笑：沒網軍攻擊

桃園5校有確診案「都靠近雙北」　535師生採檢皆陰性

今日疫情／日航地勤人員確診10人隔離　基隆染疫男夜唱5小時

快訊／林口三井Outlet自主停業三天　因應疫情擴大進行消毒作業

借不到廁所！憂心街友成防疫破口　高市議員籲：校正回歸收容中心

退休醫護徵召令　護理工會嘆：我們需要國家時你在哪？

東京創新天才國際發明展「台灣獲23金」　還拿18銀、4銅世界排名第1

許瑋甯演技再突破！從《紅衣小女孩》→《當男人戀愛時》經典電影造型回顧

西武、火腿系列賽最後之役　吳念庭、王柏融連3戰同場先發

校正回歸吵不停　立法院「統計學博士」說話了

屁孩停課大災難！虎斑喵遭揉肚「心累瘦成V臉」　躲櫃子上翻白眼

咖啡廳出瑕積分：解開即可消費！神人秒破解「就不進去了」網笑炸

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

終於贏了！東京大學中止64連敗　這一勝等了4年

萬華超商打工！他憶「常被阿姨騷擾」　在地人洩拉客手法：會認人

「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

雙北都破千！今年2645例本土最新地圖　5縣市一夜變色

不屑校正回歸造樣造句被玩翻　醫護粉專：也好啦！

被爆加強情蒐「網友討論校正回歸」　調查局澄清了

陽明山晚間直擊　罵完通通不敢了

檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」

更多熱門

相關新聞

日本航空爆1松山機場地勤確診

日本航空爆1松山機場地勤確診

國內本土疫情爆發，日本航空今（23）日證實，松山機場的一名地勤同仁日前身體不舒服，自行採檢後發現確診，目前跟該同仁接觸過約有10名同事，已請他們全部都待在家，不要上班，等候指揮中心後續通知安排。

網激推在家上班「3大優點」：睡到飽

網激推在家上班「3大優點」：睡到飽

防疫不要悶壞了　門諾自製短片教你在家做運動

防疫不要悶壞了　門諾自製短片教你在家做運動

揭不應升四級「封城」原因　專家：重罰更有效！

揭不應升四級「封城」原因　專家：重罰更有效！

等警一轉身就把口罩拉到下巴　彰化2民眾挨罰

等警一轉身就把口罩拉到下巴　彰化2民眾挨罰

關鍵字：

教育部國中會考招生新冠肺炎高中五專入學作業社區感染本土案例台灣防疫國教署

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面