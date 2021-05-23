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東京創新天才國際發明展「台灣獲23金」　還拿18銀、4銅世界排名第1

▲▼第35屆日本東京創新天才國際發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

▲復興實驗高級中學的學生設計「手拉腳踩升降、移位多功能生活輔助裝置」。（圖／中華創新發明學會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

2021第35屆日本東京創新天才國際發明展，日前於線上落幕，台灣共獲23金、18銀、4銅，總成績拿下國際第一名，其中特別的是，有鑒於台灣本土疫情延燒，樹德科大師生團隊研發「疫情殺手」，以智慧監控方式，定時噴灑藥劑消毒，隨時監控環境病毒，希望為防疫盡一份心，發明奪下國際評審金牌肯定。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年受到疫情影響，因此比賽僅在線上舉行，共有美國、俄羅斯、加拿大、馬來西亞、印尼、越南等共13國參與，總共150件作品參加，台灣代表團有55件作品參賽，最後拿到總成績國際第一的好成績。

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▲▼第35屆日本東京創新天才國際發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

▲左至右分別為周聖華、梁峻瑋、 陳柏諭、 陳楷惟和陳頎崴。

今年金牌獎得主年紀最小的是來自台北市私立復興實驗高級中學老師張閎勛帶領陳頎崴、周聖華、梁峻瑋、陳柏諭、陳楷惟等5位學生，他們設計出專門提供給長時間臥床的高齡長輩與行動不便者的「手拉腳踩升降、移位多功能生活輔助裝置」。陳頎崴說，這項發明，可以讓家人、看護，能以更輕鬆安全的方式將被照顧者，無論是從床上移位到客廳、或是到廁所如廁、盥洗，還能直接到到戶外陽台欣賞風景、曬曬太陽，參與家人的活動，拉近與家人間的距離。

而有鑒於台灣本土新冠疫情延燒，樹德科技大學生活產品設計系教授陳文亮與學生黃婉慈一起發明「疫情殺手-智慧型防疫裝置」獲得一面金牌。黃婉慈說，裝置是透過定時定量噴灑藥劑來抑制空氣中病毒及病媒，平時可透過手機APP隨時監控，並結合物聯網可快速取得環境資訊，可有更有效率遏止傳染病蔓延，降低民眾感染風險，此外設計兼顧環保，透過太陽能板來自動蓄電，希望發明能有效遏制疫情。

▲▼第35屆日本東京創新天才國際發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

▲疫情殺手-智慧型防疫裝置。

而來自中華大學工業產品設計學系教師翁千惠與學生倪慶玲、黃可昀、陳姵綺共同發明的「CAKE-兒童室內遊具」將傳統巧拼與積木遊戲結合，使用EVA泡棉防撞特性，可提高彈力，重量更輕，讓兒童在玩樂過程中更加安全，此外，還運用磁吸拆解組合與鋸齒造型設計，提升止滑與卡扣的功能，讓玩樂增添趣味，獲得金牌一面。

產業界部分，葡萄王生技的「益生菌GKS6、GKM3」經動物實驗證實，可提高個體血液鈣質濃度，具延緩更年期骨質流失的功效，研究成果也發表於國際學術期刊《營養學》(Nutrients)，獲國際學者認同，這次一舉獲得金牌肯定。

▲▼第35屆日本東京創新天才國際發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

▲左至右為倪慶玲、陳姵綺和黃可昀，她們共同發明「CAKE-兒童室內遊具」。

同樣獲得金牌獎的還有修平科技大學電子工程系教授高銘政、陳宏仁教授及學生高健軒、謝浩維、洪佾劼、謝昶泳發明的「高效率雙層奈米柱壓力感測器結構改良」；雲林科大電機系教授洪崇文與其他3位學生吳俊融、楊佳叡、林彥廷的「手機光紋鑑別系統」；生展生物科技股份有限公司將每年六月台灣盛產的火龍果結合生物技術研發的「發酵火龍果 Synroja」；大江生醫與艾多美公司合作發明的「美妍膠原飲」。

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