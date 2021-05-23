借不到廁所！憂心街友成防疫破口　高市議員籲：校正回歸收容中心

▲社會局指出，在疫情期間都會定期關懷訪視並提供口罩給街友。（圖／高雄社會局提供）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，而街友問題也隨之浮上檯面，由於目前許多超商、餐廳和加油站都禁止廁所外借，許多街友沒有地方喝水上廁所，就擔心街友變成「街遊」，四處亂竄更加居無定所，衍生更大的人流傳染風險，高雄市議員李雅靜也呼籲市府要集中安置收容中心，避免街友成防疫破口。

國內本土案連環爆，目前全國進入第3級防疫警戒，政府陸續關閉或管制公園、運動中心等公共場所，儘量降低人流避免群聚傳染風險。但因為不少公共場所管制封閉，街友的棲身之處也因此受到限制，先前高雄市府社會局強調，防疫期間持續加強街友關懷、發放口罩並要求遵守防疫規定，降低街友感染風險。

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但有民眾向記者投訴，近期有位街友向他求助，表示自己肚子很痛想借廁所，內心糾結到底該借還是不借？街友說，公園都被封住，寺廟關門，商店也要實聯制，他沒有地方喝水，又渴又餓，只能喝地下水解渴，不知道是不是喝了好幾天地下水又沒吃東西的關係才會肚子痛。

▲民眾指出不少街友都只能先住在廢棄市場內 。（圖／民眾提供）

因此問對方目前住哪，街友回答是住在高雄鳳山荒廢市場內，而且有6至7個人都住在那裡，大家都很餓很渴，好心的他拿了吃的喝的給他們，但不禁嘆：「只是街友這麼多，我遇到的只有這幾個，那其他人呢？」

▲高雄市議員李雅靜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對街友問題，高雄市議員李雅靜也指出，一群在公園等公共場所賴以為生的街友卻無處可去，市府管制公共場所，街友變成「街遊」，四處亂竄更加居無定所，衍生更大的人流傳染風險。李雅靜表示街友背後都隱藏著不為人知的辛酸，或許沒辦法將他們「校正回家」，但是在非常時期必須採取非常措施。

她認為，在三級警戒期間社會局應主動介入，不只發放街友防疫必要的口罩，並且要集中安置收容中心，避免街友無處蝸居變成街遊，造成防疫破口，尤其在防疫三級警戒期間，市府必須拿出妥善的方案，超前部署防患於未然。

時間對我們來說完全沒用！

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