桃園5校有確診案「都靠近雙北」　535師生採檢皆陰性

▲桃園市防疫會議說明疫情資訊。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情升溫，社區感染大爆發，全台各地校園停課至5月28日止。桃園市長鄭文燦23日於市府防疫會議指出，桃園市涉及確診案件的有5個學校，分別是桃園區2個、龜山區2個、蘆竹區1個，總共有535位師生涉及近距離接觸，為了預防起見，市府都有安排採檢，採檢結果都是陰性，要讓校方師生和家長們都可以安心。

鄭文燦說，這一次疫情的震央在雙北，桃園涉及確診案件的5個學校，都在北桃園靠近雙北的區里，因此市府也會依各地的議員建議，按照行政區域別來公布5月10日以後100多件確診案件在各行政區的分布情況。

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另外也會公布居家隔離的人數，目前桃園大概有2,079位居家隔離的民眾，桃園區大概占了800多位，蘆竹以及龜山區分別占了300多位、200多位，像這些各區居家隔離的人數市府也會一併公布，主要都是希望提醒民眾要提高社區防疫意識。

由於，因應中央疫情指揮中心發布全國三級警戒後，社會活動大量減少，為了避免群聚、避免外出，市府採取了很多高強度的管制的作為。為了避免汽車旅館成為群聚的場所，市府提供檢舉獎金，如果汽車旅館這段期間有群聚，要罰15萬，並提供15%作為檢舉人的檢舉獎金使用，避免這段時間有些民眾躲到汽車旅館去群聚。

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