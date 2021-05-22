草屯汽車美容師確診！遊淡水吃魚丸　足跡遍及關西、清水4休息站

▲南投縣新增1本土確診個案，縣府公布足跡。（圖／資料照）

記者李忠憲、高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心22日公布本土新增321例確診病例，南投縣新增1例。南投縣政府說明該個案「案3614」表示，案 3614 為 27 歲男性住於草屯鎮， 5 月 21 因發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛等症狀前往醫院就醫，經醫院採檢，今天確診。當事人平時在草屯家幫忙汽車美容工作，目前輕症，昨晚已轉送集中檢疫所集中收治。

據了解，「案 3614」5 月 18 中午與同行 4 友人北上至新北市淡水出遊，途中分別短暫停留至台中市清水休息站及新竹縣關西休息站；下午 1點30 分至 2點左右到達淡水，並於福又又淡水魚丸用餐。席間與4位友人同桌共食，此四位接觸者目前居家隔離中，並已完成採檢目前等待採檢結果報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投縣新增1例，公布案3614足跡。（圖／南投縣衛生局提供）

他 5 月 19日曾與 2 友人一同前往百元理髮，及南投梅園餡餅粥餐廳用餐，此3 位接觸（2 位友人、1 位理髮師），目前也居家隔離中，並完成採檢，目前等待採檢結果報告。5 月 20日曾與前述友人 2 駕車南下高雄，沿途經南投休息站及關廟休息站，南投休息站有停留吃早餐，關廟休息站短暫停留。

南投縣衛生局表示，以上為本案發病前三日往返台北、南投及南投、高雄間，衛生局均進行個案足跡調查，調查足跡資料如圖表。由於本案因居住於草屯鎮，為維護社區民眾安全，南投縣政府環保局今日已啟動該鎮全區清潔消毒。

衛生局提醒，今日確診個案曾有公共場所活動史(如附件)，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行 14 天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或其他不適症狀，應佩戴口罩盡速至本縣 6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，並通報南投縣政府衛生局，相關疑問請撥打 1922 2220904。

Sony 無線降噪耳罩式耳機，原價10900元、特價9490元



【更多新聞】

►太瞎！阿北齊聚公園涼亭「封鎖區」無罩下棋 網譏「看到棋靈王」



►「人與人連結」行情剩2千！彰警揪2茶花女賣春 嫖客也怕玩命交易

►獨／苗栗確診男是建商股東 動土典禮同框地方政界人士