「人與人連結」行情剩2千！彰警揪2茶花女賣春　嫖客也怕玩命交易

▲彰化警方查獲2名越南籍逃逸女移工從事性交易。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

「人與人連結」代價剩2千？疫情嚴峻，網傳北部有逃逸移工「南逃」彰化另起爐灶，警方不敢大意，積極網路巡邏及查訪汽車旅館、出租套房等，21日查獲2名越南籍女子從事性交易。警方發現，其一的性交易費用竟只有2千元，可見防疫嚴查有其效果，讓嫖客卻步，也因此降價。警方除依《社會秩序維護法》將2女送辦外，也將持續嚴查，防範疫情出現破口。

彰化縣警察局有鑑於北市萬華區疫情，傳出有逃逸外勞可以因此南逃到中南部，恐出現防疫破口。警方立刻出動各分局，加強巡查各地區的汽車旅館、出租套房，並在網路巡邏，密切掌握狀況。

▲▼警方查獲逃逸女移工從事性交易，並查扣保險套等相關證物。（圖／民眾提供）

警方21日發現25歲黎姓女子在彰化市某出租套房從事性交易，以及21歲林氏女子在某汽車旅館從事性交易，立刻前往探訪蒐證。果然現場查獲保險套等證物，並起出2千、3千元的性交易所得，成功阻斷人與人的連結，避免防疫破口。由於性交易費用已經多年沒見過低於3千元，警方私下透露，可能是疫情嚴峻，嫖客深知萬一染疫的高風險而少出門，讓小姐必須降價因應。

警方調查，黎氏、林氏2女均屬逃逸移工，但近期未前往北部，也非確診、居家隔離（檢疫）對象，仍讓她們自費採檢。警詢後依違反社秩法裁罰。

彰化警分局長婁自強表示，該案雖沒有違反《傳染病防治法》，但在疫情嚴峻期間，警方仍將持續加強取締類似不法，阻斷染疫風險，防止疫情破口。

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