　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾　歸仁警方速查送辦

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子在臉書散布台南疫情不實訊息誤導民眾，警方傳喚到案說明後函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子在臉書散布台南疫情不實訊息誤導民眾，警方傳喚到案說明後函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府公布新冠肺炎確診案例，其中1人活動足跡曾於5月15日在台南豆花店及羊肉爐停留，卻有1名20多歲林姓男子在臉書公然散布「台南豆花跟羊肉爐的案例是誤報」等內容不實之訊息誤導民眾，混淆疫情的訊息，歸仁分局網路巡邏發現依法傳喚到案送台南地檢署偵辦。

歸仁分局員警於5月21日網路情蒐發現，有民眾透過臉書公然散布「台南豆花跟羊肉爐的案例是誤報」等內容不實之訊息誤導民眾，混淆疫情的訊息來源，造成民眾內心的不安與恐慌。

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子在臉書散布台南疫情不實訊息誤導民眾，警方傳喚到案說明後函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局迅速查明並通知發文者20多歲林姓男子到案說明，林男自稱該處足跡已經經過消潔消毒，民眾為何不能去，該認為這是錯誤報導。

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子在臉書散布台南疫情不實訊息誤導民眾，警方傳喚到案說明後函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，散布內容不實之疫情訊息會誤導民眾，混淆疫情的訊息及防疫作為，警方積極查處不實假訊息，以遏止不實訊息流傳引發民眾恐慌或誤導，全案偵訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，函送台南地檢署偵辦。

歸仁分局分局長洪頂力表示，於疫情日益嚴峻之際，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息。非經中央主管機關發布之公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。另外民眾也可透過衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人臉書專頁，或加入疾管家LINE官方帳號(疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc) 查證最新疫情資訊。

聲寶捕蚊燈黑白兩色可選擇

ET快訊
已婚助教猛追大學校花！　3度拐騙到墾丁性侵
大陸萬人路跑20人死亡！　突降暴雨冰雹多人倒地
全國3級警戒「延長至6／8」？　陳宗彥4分鐘又改口
陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！哭臉吐實情：工作之餘切蛋糕
母發燒2天確診病逝雙和醫院！　女兒隔離見不到最後一面
「單純漏登400例算小事！」權威醫師揭危機：有通知他們要隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾　歸仁警方速查送辦

朴子分局警車廣播器搭配舉牌　宣導室內外防疫規定　

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾　歸仁警方速查送辦

朴子分局警車廣播器搭配舉牌　宣導室內外防疫規定　

快訊／雲林縣累計確診4例　5月23日起禁止餐飲業內用

雲林「六房媽過爐」信徒群聚　網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

防汽車旅館成防疫破口　桃園市祭最高2.5萬獎金鼓勵民眾檢舉

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

目擊街友沒戴口罩！警攔人下秒結果大翻轉　陳其邁讚：這樣就對了

不斷更新／金融業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

金門彈子房「逆時中」！假關門真營業　18男女群聚拒開門

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

叫外送在家喝！麻古茶坊「楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒」回來了

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

地方熱門新聞

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

快訊／雲林23日起禁止餐飲業內用

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

朝陽快篩1655例結果出爐　中市府即起撤離

朝陽「隔壁包廂」中國醫大11人嗨歌1確診

男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾送辦

雲警「口罩取締」揪9人　公園、市場、車站勿群聚

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高防疫管制等級

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

台南新增個案3615已完成清消不應岐視

水果家族淪箭靶　鄉親氣炸：破病還趴趴走

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心

打火機跟狗糧　置放頂樓高溫晒冒煙！

更多熱門

相關新聞

400例校正回歸恐成防疫破口　指揮中心這樣說

400例校正回歸恐成防疫破口　指揮中心這樣說

中央流行疫情指揮中心校正昨天公布回歸400例確診案例，回補過去6天確診案例，引起各界討論，但外界憂心400例前天深夜才啟動緊急安置作業，雙北集中檢疫所和防疫旅館量能有限外，可能還有確診趴趴走的情況，指揮中心今（23日）表示，都有不斷跟民眾宣導相關事項。

網討論校正回歸調查局要查？指揮中心回應

網討論校正回歸調查局要查？指揮中心回應

網傳簡訊實聯制監控人民行蹤　指揮中心澄清

網傳簡訊實聯制監控人民行蹤　指揮中心澄清

嘉義確診者足跡假訊息瘋傳...警3小時逮人

嘉義確診者足跡假訊息瘋傳...警3小時逮人

彰化議員散布確診假訊息　移送檢方嚴辦

彰化議員散布確診假訊息　移送檢方嚴辦

關鍵字：

亂傳台南豆花假訊息誤導民眾

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

信義區救護車車禍　傷者割腕又遭撞

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面