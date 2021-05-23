男子亂傳台南吃豆花是假訊息誤導民眾　歸仁警方速查送辦

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子在臉書散布台南疫情不實訊息誤導民眾，警方傳喚到案說明後函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府公布新冠肺炎確診案例，其中1人活動足跡曾於5月15日在台南豆花店及羊肉爐停留，卻有1名20多歲林姓男子在臉書公然散布「台南豆花跟羊肉爐的案例是誤報」等內容不實之訊息誤導民眾，混淆疫情的訊息，歸仁分局網路巡邏發現依法傳喚到案送台南地檢署偵辦。

歸仁分局員警於5月21日網路情蒐發現，有民眾透過臉書公然散布「台南豆花跟羊肉爐的案例是誤報」等內容不實之訊息誤導民眾，混淆疫情的訊息來源，造成民眾內心的不安與恐慌。

歸仁分局迅速查明並通知發文者20多歲林姓男子到案說明，林男自稱該處足跡已經經過消潔消毒，民眾為何不能去，該認為這是錯誤報導。

警方指出，散布內容不實之疫情訊息會誤導民眾，混淆疫情的訊息及防疫作為，警方積極查處不實假訊息，以遏止不實訊息流傳引發民眾恐慌或誤導，全案偵訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，函送台南地檢署偵辦。

歸仁分局分局長洪頂力表示，於疫情日益嚴峻之際，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息。非經中央主管機關發布之公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。另外民眾也可透過衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人臉書專頁，或加入疾管家LINE官方帳號(疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc) 查證最新疫情資訊。

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