嘉義確診者足跡假訊息瘋傳...警3小時逮人　卯起來「打假」 破10案

▲查獲假訊息散佈。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日前朴子分局執行網路巡邏發現，某民眾於通訊軟體散布一則「5月19日嘉義市確診者相關足跡」之不實訊息，引起民眾恐慌，經該分局迅速指派專人偵辦，火速查出該涉嫌人之真實身分，並於 3小時內迅速通知涉嫌人到案說明後，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

疫情期間，為安定民心及穩定社會治安，朴子分局對於疫情相關假訊息案件非常重視，並且指派專人偵辦，近期已陸續查獲10人分別涉嫌散布「冠清一號(治療成效)」、「冒名陳時中(對外發表疫情言論)」及「騎機車未戴口罩最高罰 1 萬5」等假訊息案件，以實際行動遏止疫情假訊息。

嘉義縣警察局呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均應以「中央流行疫情指揮中心」或各地方政府發布訊息為準，最正確的作法就是瀏覽衛福部疾病管制署官方網站並加入該署官方「疾管家」LINE 帳號，以即時獲取相關疫情訊息及假訊息澄清資訊；當接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證該署官方網站澄清專區是否屬實，若是散播有關疫情的謠言或不實訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條」最高可以處 300 萬罰金，或 3 年以下有期徒刑、拘役，提醒民眾切勿誤觸法網。

一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！