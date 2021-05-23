「校正回歸沒有不對！」鄉民中肯點出2敗筆惹民怨：做法的問題

▲今日加校正回歸共457例本土。（圖／指揮中心提供）



記者黃可昀／綜合報導

今日（23）新增287本土病例，另加170例校正回歸，連兩天出現校正回歸再度引發民眾熱議。一名網友在PTT指出，他認為每天都有2點記者會過後才驗出來的確診案，因此有遺漏的數字也是合乎常理，他認為民眾無法接受的並非校正回歸這件事本身，而是「做法有問題」。

原PO在PTT表示，「因為2點過後才驗出來的很多，本來就一定會有記者會上沒記錄到的數字，所以校正是一定會有的」，他好奇的是指揮中心為何要稱呼為校正回歸？不直接說是「修正」上一周數據就好？

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▲疫情升溫雙北持續空城。（圖／記者李毓康攝）



他也提到，22日校正回歸400例之所以引發民眾大反彈，主要是因為一次公布一周的校正數據，累積起來數量過多當然會引起恐慌，「所以可以間隔一兩天就校正一次吧？」結論點出校正回歸引發民怨的2大原因，一是創造「校正回歸」的說法引發民眾不解，加深疑慮；二是校正回歸的頻率應該縮短，每天公布前一天新增的校正回歸數量，才能讓大眾掌握最新疫情狀況。

網友回應，「他解釋第一次我就說那就直接說來不及驗完就好了」、「也覺得是做法的問題，週六才一次公佈那麼多，斧鑿太深」、「問題在於根本沒解釋清，然後又創一個名詞更加深疑慮」、「校正回歸本身沒有關係，而且是正確的，因為你不把那些病例加回去，你不能知道正確的篩檢陽性比例的趨勢如何。但你他X的篩檢能量不足你要早講啊！」