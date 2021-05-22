每日篩檢陽性率最高達6.3%！近兩天3%以下　一圖秒懂趨勢線

▲根據指揮中心統計，近期新冠肺炎陽性率以5月15日為最高。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情緊張，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，統整出近日採檢的情況看到，從5月1日至21日發現，到5月15日的陽性率達6.3％最高，5月13日起到這幾天大約從2.5%逐步往下降，這幾天維持2.2%至2.9%這樣的範圍。

陳時中今日宣布，校正回歸400例確診案例後，引起許多民眾討論。陳時中解釋，之所以回補400例本土病例，主要是近期個案多，在檢驗、通報上「塞車」狀況嚴重，導致個案有時間差，因此昨天指揮中心漏夜釐清、比對個案狀況，將新增的400例個案分別回補到上週各日。

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不過若看指揮中心提供近3周檢驗陽性率，可發現曲線從5月13日的2.5%攀升到15日6.3%後，陽性率數字確實開始下修，昨天則為2.9%，可見疫情雖未失控，但也還沒降溫的階段。

陳時中說，這幾天都維持在2.2%至2.9%，看起來疫情並沒有爆發的狀況，但每天多個縣市仍有零星案例，還是必須提高警覺。

陳時中強調，疫情沒有爆發，目前萬華區及周邊熱區篩檢陽性率都沒有再升高，前陣子降低很多，這2天已經維持平穩，且整體看起來對相關熱區監測及時匡列檢測是很重要的事情。

▼確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）



