一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情持續爆發，且今（22日）新增2例死亡案例。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，4月15日本土個案為主的這波疫情到昨天為止，本土個案增加2072例個案，其中年齡超過60歲以上佔37%，重症又佔了其中的15%，目前住院病人中有46例使用呼吸器，比昨天增加3例葉克膜。

根據指揮中心今日公布，新增2例死亡個案，案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於5月21日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。

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▲今日確診個案分布。（圖／指揮中心提供）

而指揮中心日前公布的3起死亡個案分別為案1522、案2095、案2683。案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。

案2683為70多歲女性，於萬華工作，個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫；5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）



近期疫情爆發，且一周有5例死亡案例，外界認為是否與變異病毒株有關？張上淳坦言，這波年紀偏大的個案確實比較高，他們有些潛在疾病，包括，高血壓、糖尿病等，連帶重症率升高，得病後進到呼吸衰竭、增加死亡機率。

張上淳進一步說明，確診案例有幾例確實年紀大且發病沒多久突然過世，這樣的狀況在國外有時也會出現。張上淳也提到，目前全國累計3139例確診個案中，輕到中度肺炎者有161例，占5.1%，嚴重肺炎161例，也是占5.1%，呼吸衰竭72例，占2.3%，嚴重肺炎至呼吸衰竭等重症患者占10%，重症者會到負壓隔離病房救治。