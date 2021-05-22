400例「校正回歸」掀蓋牌論！　呂秋遠傻眼：講正確數字也要被罵

▲台灣本土案例分佈。



實習記者周依儒／綜合報導

今（22）日本土疫情再增321例，還另有回歸校正有400例，引起不少人質疑中央是否蓋牌、隱匿確診人數。對此，知名律師呂秋遠也立即在臉書上指出，每天的確診數量變化非常重要，是可以顯示出發病的趨勢，且重點根本不是數字，而是政府有沒有「隱匿數字」。

中央疫情指揮中心宣佈，今日本土確診人數再增321人，其中又新增400例「校正回歸」，不過校正回歸400例引全台人民霧煞煞，對此，指揮官陳時中也表示，由於先前採檢塞車，因此這400例為本月15日至21日的採檢結果，並非今日。不過仍有部分人不買單，認為今日突然新增400例，是否是中央蓋牌、隱匿確診人數？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心今天公布的「校正回歸」引全台熱議。（圖／指揮中心提供）

對此，呂秋遠也在臉書上表示，所謂的「校正回歸」就是把原來因為地方政府檢疫能量不除、卡住的確診者，回歸採檢當日的數據，而該做法的重點就是避免「誤判趨勢」，因為每天的確診數量變化是有意義的，明明這400人就不是昨天採檢的數字，而是這幾天累積的，不理解這個問題有什麼好做文章。

呂秋遠也指出，重點根本不是數字，而是有沒有「隱匿數字」，但台灣是一個資訊開放到非常誇張的國家，想隻手遮天隱匿疫情根本是不太可能的事情，更別說把400例「校正回歸」跟蓋牌說連再一起，「要蓋牌，就每天確診數是零就好，幹嘛還來跟你講這幾天校正以後的結果？講正確數字也要被罵被虧，現在是怎樣？」

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）



此外，呂秋遠也呼籲，現在台灣最需要的就是信任，「我就不說是誰，在等著削弱阿中部長的信任度，讓大家開始訕笑他、不信任他，那麼就可以順勢把他換掉。難道要說，昨天確診是721，大家才會開始越來越緊張嗎？」而每天的確診數字可以顯示出發病的趨勢，還有以後的每一步作為，希望大家不要用不成熟的態度去嘲笑防疫指揮中心，「當有天我們不再信任公權力，不再信任指揮中心，那麼，就等著瘟疫蔓延全島吧！」