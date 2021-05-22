建構嚴密防疫網落實詳實疫調足跡　黃偉哲：高風險點民眾請出來篩檢

▲台南市長黃偉哲指出，去過高風險點的市民朋友們，或是經過的朋友，不管是不是台南市民，都可以去台南市篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，隨著防疫網建構越來越周延，我們疫調會越來越清楚，中間有暴露在高風險地區的民眾，也更容易匡列出來，去過高風險點的市民朋友們，或是經過的朋友，不管是不是台南市民，都可以去台南市篩檢站篩檢。

黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心發布「校正回歸」，但是對於台南市民來說，最關心的是我們台南市是不是有發生1例確診，確診的這個人，他是住在哪裡，市府是不是已經直接去清消了，還有沒有其他縣市發生的人，他的足跡有經過台南。屬於別的地方的確診者，他有經過台南、途經台南、路過台南，或在台南停留下來，上個廁所或是吃個飯，有沒有這個過程，尤其有一些ct值高的那就算了，ct值低的人，他是有傳染力的，他會不會對市民的健康產生問題，足跡疫調相形重要。

黃偉哲說，台南市相關疫調足跡，台南市都調查出，並完成清消，不管是台南市確診的個案，或者是其他縣市確診的個案有經過台南的、路過台南的，台南市都做了清楚的足跡的報告，也把相關的資訊公開，另外就是說，有去到這些足跡的地方的點，高風險點的市民朋友們，或是經過的朋友，譬如說在休息站，雖然不是市民可是同樣在他去過休息站的時候，關廟休息站的時候，也有去的朋友們，不管是不是市民，都可以去我們的篩檢站篩檢。

黃偉哲指出，最近台南市已經建置了許多實聯制的點，如果去這些實聯制的點，有掃過qr code，那一旦發生疫情就會主動通知你們，因為有去過有掃過，你自己已經忘記了，就會被通知到，那個時候你曾出現在這個地方。因為常常很多人，包括確診的人，本身很緊張，你問他去過哪裡，有時候地點會忘記、會講錯，日期有時候也會忘記也會講錯。所以隨著防疫網建構越來越周延，疫調會越來越清楚，中間有暴露在高風險地區的民眾，也更容易匡列出來，所以說這個部分，將來的防疫也做得更嚴密。

黃偉哲說明指出，譬如說某一個時間點，確診者去過，你在那時間點之前去的，當然沒問題，你在那個時間點之後，政府已經清消過之後再去，其實也還好沒問題。但你在差不多跟確診者同時間出現的，但是你有戴好口罩，風險自然就比較低，但是無論如何，你如果要去篩檢，其實市府都還接受。

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