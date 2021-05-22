中市府贈外送員每人1盒口罩！餐飲業禁內用　祭「只送管理室」4措施

▲盧秀燕宣佈將贈送外送員每人50個口罩，維護他們的安全與權益 。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻，台中市下令全市餐飲業禁止現場飲食，一律採實名實聯制外送、外帶，市府為維護外送員權益，22日祭出「贈送外送工會會員50個口罩」、「要求外送平台合理派單」、「呼籲消費者線上付款避免接觸」、「外送只到大樓管理室」4大措施。市府也表示，將會嚴格把關，全力維護外送員安全及權益。

台中市政府今天下午召開台中市流行疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕表示，為防止疫情擴散，宣布餐飲業禁止現場飲食，對於外送人員需穿梭在台中各區協助送餐，非常辛苦，呼籲外送平台業者應協助評估送達件數，合理派單，避免外送員搶快導致交通事故或超時工作，並請消費者採線上付款方式，減少現金交易與接觸。

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她表示，外送人員送餐時應全程戴口罩，並遵守交通規則，勿搶快超速、勿闖紅燈、勿違規超車超載，注意行車安全；另台中市政府都發局也發文提醒各大樓管委會，外送員餐點只能送至1樓，再由管理室通知住戶下樓拿取，減少送餐時間及避免外送員接觸民眾。

盧秀燕在記者會上也贈送外送人員職業工會會員每人50個口罩，宣導外送員加強防疫。

外送人員職業工會秘書長涂國樑表示，疫情當前，特別感謝盧市長關心外送夥伴的防疫安全，響應盧市長號召，工會也準備口罩贈送外送人員，將於5月23日上午10時起於工會發放，鞏固防疫安全網，為市民健康、安全盡一份心力。

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