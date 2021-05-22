陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口罩

▲民眾假日往山上跑，排隊停車畫面讓人怒了！（圖／翻攝陽明山即時影像）



記者劉維榛／綜合報導

今（22）日再增321例本土，以及400例校正回歸，陳時中也呼籲，民眾假日待在家抗疫！稍早《ETtoday新聞雲》也去雙北鬧區踩點，發現陳時中一句話奏效，大部分民眾都很聽話，沒有在路上趴趴走，不料再查看陽明山即時影像，發現停車場刷一排車輛。

實際打開陽明山即時影像，「二子坪停車場」與「冷水坑停車場」，有車輛排隊等進場；而「小油坑停車場」部分也刷了兩排車輛；大屯自然公園也出現民眾踏青，儘管大家有佩戴口罩，但防疫關鍵時刻，卻不好好待在家裡，讓網友們看了狂搖頭。

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▲停車場都是車輛！（圖／翻攝陽明山即時影像）



一名女網友更痛批，「合歡山即時影像還有人比YA，還是一堆人出遊，陽明山二子坪停車場排隊，所以只有我們在忙嗎？#我難得公開貼文因為太生氣！」另查看合歡山武嶺亭，確實出現民眾出沒，讓底下網友斥責，「很多人以為山上不會有事，所以就...」「早上不戴口罩」、「真希望足跡有公布到這邊，全部被匡列」、「這些人真的是破壞防疫線」。

▼不少民眾上合歡山踏青！（圖／翻攝合歡山即時影像）



▼有情侶沒戴口罩自拍，超母湯！（圖／翻攝臉書）

