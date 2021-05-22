　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口罩

▲▼民眾出遊（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）

▲民眾假日往山上跑，排隊停車畫面讓人怒了！（圖／翻攝陽明山即時影像）

記者劉維榛／綜合報導

今（22）日再增321例本土，以及400例校正回歸，陳時中也呼籲，民眾假日待在家抗疫！稍早《ETtoday新聞雲》也去雙北鬧區踩點，發現陳時中一句話奏效，大部分民眾都很聽話，沒有在路上趴趴走，不料再查看陽明山即時影像，發現停車場刷一排車輛。

實際打開陽明山即時影像，「二子坪停車場」與「冷水坑停車場」，有車輛排隊等進場；而「小油坑停車場」部分也刷了兩排車輛；大屯自然公園也出現民眾踏青，儘管大家有佩戴口罩，但防疫關鍵時刻，卻不好好待在家裡，讓網友們看了狂搖頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民眾出遊（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）

▲▼民眾出遊（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）

▲停車場都是車輛！（圖／翻攝陽明山即時影像）

一名女網友更痛批，「合歡山即時影像還有人比YA，還是一堆人出遊，陽明山二子坪停車場排隊，所以只有我們在忙嗎？#我難得公開貼文因為太生氣！」另查看合歡山武嶺亭，確實出現民眾出沒，讓底下網友斥責，「很多人以為山上不會有事，所以就...」「早上不戴口罩」、「真希望足跡有公布到這邊，全部被匡列」、「這些人真的是破壞防疫線」。

▼不少民眾上合歡山踏青！（圖／翻攝合歡山即時影像）

▲▼民眾出遊（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）

▼有情侶沒戴口罩自拍，超母湯！（圖／翻攝臉書）

▲▼民眾出遊（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）

▲▼民眾出遊（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）

ET快訊
南港人爆「H組停電」　苦主狂回報：這個也要校正嗎？台電回應了
陳時中「校正回歸」400例　紐約大學會計學博士出聲了
北市每天約增100例確診　柯文哲曝控制疫情方法
陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口
快訊／水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」
快訊／新北累計1279本土！衛生局宣布：不再公布確診足跡
快訊／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡曝光！發病前4天「都在上班」
70多歲男「參加旅遊團」確診病逝！　同車有13人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

梅雨季「2條件」終於搭上了！下周末雨最大　中南部有望解旱

雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診　足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

400例「校正回歸」掀蓋牌論！　呂秋遠傻眼：講正確數字也要被罵

確診驚見校正回歸+400　麗寶渡假區再關閉福容飯店+Outlet Mall

基隆+9果菜市場即起停業！攤商夫妻染疫　入住防疫旅館補助公佈

陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口罩

水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」的快篩檢

今日疫情／台積電證實1員工染疫！花蓮破功增3確診

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

梅雨季「2條件」終於搭上了！下周末雨最大　中南部有望解旱

雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診　足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

400例「校正回歸」掀蓋牌論！　呂秋遠傻眼：講正確數字也要被罵

確診驚見校正回歸+400　麗寶渡假區再關閉福容飯店+Outlet Mall

基隆+9果菜市場即起停業！攤商夫妻染疫　入住防疫旅館補助公佈

陳時中GG！遊客湧「陽明山合歡山」　網見停車場滿了：還沒戴口罩

水果盤商親家母也染疫！傳播鏈62人　搭過「這台工作車」的快篩檢

今日疫情／台積電證實1員工染疫！花蓮破功增3確診

鎖定黃金社區1年！神秘客「免看屋直接買」　她崩潰：只殺20萬

校正回歸增400例！韓國瑜「9字貼文」爆2.7萬人朝聖

梅西不出賽西甲最終輪已鎖定生涯第8座金靴　下一步更受關注

PO文求解「校正回歸」卻被狂罵！　蕭彤雯怒刪：看不懂是有犯法嗎

上海復星醫藥：願提供台灣BNT疫苗抗疫「去年就一直積極推進」

夏日必備「居家消暑小物」！啤酒杯套隨時喝冰的　迷你冷扇不怕停電

快訊／高雄吊車作業硬扯電線　電桿斷成2截岡山險斷電

屏東大增5確診「一張圖看懂風暴如何擴大」　公共場所足跡曝光

一周5命！80多歲男發病隔天死亡　這波疫情「高齡確診占37%」

羅斯好興奮！　尼克8年再闖季後賽2場門票秒殺

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

今增321+400例上週個案　新北384例最多

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

單日暴增321例本土！　2例死亡

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

台中11例足跡全曝光！台積電工程師家族3確診

獨／林口長庚爆自聘護工染疫　院方回應了

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

快訊／台中今+11　市府15:00公布染疫足跡

更多熱門

相關新聞

「校正回歸」掀蓋牌論！呂秋遠：講正確數字也要被罵

「校正回歸」掀蓋牌論！呂秋遠：講正確數字也要被罵

今（22）日本土疫情再增321例，還另有回歸校正有400例，引起不少人質疑中央是否蓋牌、隱匿確診人數。對此，知名律師呂秋遠也立即在臉書上指出，每天的確診數量變化非常重要，是可以顯示出發病的趨勢，且重點根本不是數字，而是政府有沒有「隱匿數字」。

CDC公布400例校正回歸沒有台南個案

CDC公布400例校正回歸沒有台南個案

關鍵字：

新冠疫情陽明山合歡山人潮停車場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

今增321+400例上週個案　新北384例最多

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

單日暴增321例本土！　2例死亡

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面