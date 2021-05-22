為賣疫苗不惜擴大疫情？4大謠言一次看　指揮中心斥：擾亂防疫

▲亂傳假訊息最高可罰300萬。（圖／指揮中心提供，下同）

記者張乃文／台北報導

指揮中心有鑑於近期近期疫情嚴峻的同時，網路謠言及假訊息也滿天飛，每日加開記者會澄清不實資訊。副指揮官陳宗彥今公布4則散布於社群網路的錯誤內容並做說明，包括請街友回家用餐、為了銷售疫苗，不惜將疫情擴大等，再次強調「收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法」。

中央流行疫情指揮中心今(22)日指出，Dcard社群網路時事板留言內容提及「輝瑞疫苗本來林全幫忙買到，就他不要，然後以色列買走了。蘇貞昌透過內線消息手上握有大把高端、聯亞股票他想狠撈一筆國難財…，不少綠委也因內線消息持有大把高端、聯亞股票，才一直卡先救急買疫苗等。」指揮中心嚴正駁斥，此為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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另外，近日網路流傳「為了銷售疫苗，不惜將疫情擴大」、「蔡英文已經確診還沒有宣布」等，指揮中心強調，其言論皆極端悖離事實，為不實訊息。

至於近日臉書流傳圖卡指出，「疫情指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲 出門在外要戴口罩 請街友盡量回家用餐」，指揮中心澄清，陳宗彥是於21日記者會中回答媒體，呼籲在戶外用餐的民眾盡量回家用餐，減少被感染可能性，「卻被有心人刻意扭曲語意」，指揮中心呼籲民眾勿轉傳假訊息以免觸法，也會持續關懷街友。

指揮中心再次提醒，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。