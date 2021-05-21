香港關辦事處稱「台灣支援示威者」　陸委會：蔑視民主和法治

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

香港政府21日指出，關閉香港在台辦事處是由於台灣干預香港事務，並支援暴力示威者。對此，陸委會表示，台灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由，並本於港澳關係條例之規定，對合法來台的港人提供人道關懷及必要的服務，港府竟錯誤解讀為我方挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛。

陸委會提到，香港在台辦事處係依據台港2011年互設辦事處換文所設置，根據換文精神，雙方設置辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，「港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，對此我方絕難苟同。」

▼香港警方向示威者噴射胡椒水。（圖／記者黃彥傑攝）



陸委會指出，長期以來，我方均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動台港關係，並盡力協助香港在台辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件，但2018年7月起港府對我香港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻擾我方人員的正常輪調及駐處的運作，置雙方民眾權益於不顧，違反2011年雙方換文內容，嚴重破壞台港關係。

陸委會表示，中共當局違背對香港人民的承諾，不顧世界各國的關注及警告，強推「港版國安法」，港府亦屈從附合，使香港民主人權遭逢移交以來的浩劫，「基於普世價值，台灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由，並本於港澳關係條例之規定，對合法來台的港人提供人道關懷及必要的服務，港府竟錯誤解讀為我方挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛。我們感到萬分遺憾。」

陸委會強調，台灣是民主多元社會，民眾有依法集會遊行的權利，對於民間團體赴香港在台辦事處抗議，我方均派員到場維持秩序，事後也曾致電關切，「反觀我香港辦事處遭親中人士陳抗，港府非但不聞不問，甚至放任親中媒體製造假新聞，抹黑我方，誰才是真正遵守雙方協議，盡力維護他方在己方的權益，不問自知。」

陸委會還說，「儘管外在形勢嚴峻，我駐香港辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於港府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由港府承擔。」

▼台港服務交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

