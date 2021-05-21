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香港在台經貿辦關閉原因曝光！港府：台灣「支援暴力示威者」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府日前宣布暫停香港在台經濟貿易文化辦事處運作，但並未解釋原因，港府發言人21日表示，相關決定因為台方多次粗暴干預香港事務，嚴重破壞雙方關係，再加上難以確保駐台人員的安全，所以決定暫時停運在台經貿辦。

港府發言人提到，港台關係是兩岸關係的特殊組成部分，自香港回歸祖國以來，港府一直務實推動港台關係穩定發展，2010年，港台經濟文化合作協進會成立，作為港台兩地磋商合作的非官方平台，旨在讓兩地良性互動，經貿辦也於2011年12月在台北市開始運作，在「九二共識」的基礎上，促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。

港府發言人指出，近年台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害，當中，台方推出所謂「援港專案」，並單方面在台港經濟文化合作策進會（策進會）下設立所謂的「台港服務交流辦公室」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。

▼陸委會台港服務處辦公室揭牌。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會台港服務處辦公室揭牌。（圖／記者陳政錄攝）

港府發言人提到，台方的挑釁行徑與「協、策兩會」促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，也不符合策進會成立的初衷。港府對台方的行徑表示極度遺憾。

港府發言人表示，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化，另一方面，經貿文辦人員也曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄，「由於經貿文辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府因此決定暫時關閉經貿文辦，而所有香港人員亦已離台返港。」

港府發言人指出，將會密切留意情勢發展，並通盤考慮經貿文辦的未來路向，在經貿文辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

港府強調，將一如既往繼續根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、一個中國原則，以及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理港台關係相關事宜。

▼香港示威者遭警方壓制。（圖／記者黃彥傑攝）

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