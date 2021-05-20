　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

禁議員穿牛仔褲或球鞋　港立法會擬修議事規則列衣飾「負面清單」

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲香港立法會擬修議事規則，規範議員出席大會時的穿著。（圖／香港立法會）

記者魏有德／綜合報導

香港立法會議事規則委員會今（20）日就修改《議事規則》進行討論。新版《議事規則》或要求議員出席立法會會議期間的衣飾保持莊重，同時不能在發言外的時間展示標語。委員會主席謝偉俊表示，衣著規定只限於立法會大會，負面清單會列明不恰當的服飾，如運動服、球鞋及牛仔褲等。

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲香港立法會將明確規範議員展示標語的時機及場合。（圖／香港立法會）

《香港01》報導，謝偉俊期望可透過修正一改過往亂象，令大家尊重立法會，改善立法會的公信力和形象。至於就事務委員會及法案委員會的委員人數設限，謝偉俊稱今早未有討論，現正去信諮詢全體議員。

據了解，立法會議員在大會期間需穿著莊重的商務服飾，衣飾負面清單或列出包括運動服、球鞋及牛仔褲等不恰當的服裝。此外，有關衣著規定只限於立法會進行大會時執行，不適用於一般的法案委員會和事務委員會。

謝偉俊表示，對於展示標語將會提出修正案，規定展示標語只限於發言時輔助，範圍只可在議員座位，不能在其餘地點或未發言時展示，「同時，委員會還會修訂《內務守則》以限制標語內容，不可令大會尊嚴受損害及不阻礙主席視角限制等。」

ET快訊
簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範「疾管家掃碼」
增2起院內感染！　和平病患看護染疫、三總增醫護確診
快訊／立院決議下週起停會　月底三讀紓困條例
「疫情警示」將發傳播高風險區　匡列時間範圍曝光
新北157例最多！　北市87例「60例與萬華阿公店相關」
快訊／增1例死亡個案　女陳屍家中
快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！新北市爆157例最
快訊／今日本土新增286例　連6天單日破百
快訊／花蓮維持0確診！　鳳榮醫院女護理師2採陰性　
LIVE／傳確診比昨天多　陳時中最新說明
18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記
彰化公布最新確診足跡　知名肉圓、全聯、市場
快訊／朝陽確診女「與20人夜唱8hrs」　同學多人不適急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奶貓、大猛虎PK睡姿　「睡得比人還爽」萌翻網友　

禁議員穿牛仔褲或球鞋　港立法會擬修議事規則列衣飾「負面清單」

麻辣燙吃上癮的秘密　陸黑心攤商偷加「致命香料」

深圳賽格大樓自然搖晃　20年前論文早就「神預言」

抖音母企確定換帥！張一鳴宣布卸任　字節跳動新CEO梁汝波背景曝

長賜號擱淺現蝴蝶效應　上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

直升機迎娶！「超風光婚禮」新娘超得意　他娶完吐真相：我借的

大陸天眼FAST新發現201顆脈衝星　最遠在銀河系之外

大陸原定凌晨發射天舟2號　因「技術原因」臨時喊卡

陸拚接種率　江蘇上門為台商打新冠疫苗

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

奶貓、大猛虎PK睡姿　「睡得比人還爽」萌翻網友　

禁議員穿牛仔褲或球鞋　港立法會擬修議事規則列衣飾「負面清單」

麻辣燙吃上癮的秘密　陸黑心攤商偷加「致命香料」

深圳賽格大樓自然搖晃　20年前論文早就「神預言」

抖音母企確定換帥！張一鳴宣布卸任　字節跳動新CEO梁汝波背景曝

長賜號擱淺現蝴蝶效應　上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

直升機迎娶！「超風光婚禮」新娘超得意　他娶完吐真相：我借的

大陸天眼FAST新發現201顆脈衝星　最遠在銀河系之外

大陸原定凌晨發射天舟2號　因「技術原因」臨時喊卡

陸拚接種率　江蘇上門為台商打新冠疫苗

快訊／桃園本土+17！衛生局下午三點公佈足跡

桃園高雄各1確診者曾到屏東市、火車站　屏縣完成軌跡消毒

刺傷女同事二審仍判賠150萬　成大醫體循師：金額過高研究上訴

美驅逐艦剛穿越台海…2天後「巡航西沙」再測底線　解放軍回應了

簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範：更快掌握民眾曾去哪裡

羅致政轟侯友宜防疫落後　他分析「2原因」：市長選舉快到了要建戰功

大谷失速「球速最慢僅136公里」　賽後透露身體狀況

宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤

興達電廠電一出不去＝全台大停電？談備載容量不足與台電矇混

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

大陸熱門新聞

學生沒錢捐款　老師拍片傳家長群

女把列車長打到流血　脫衣開腿

東南亞都搶！「清冠一號」樣貌曝光

賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」

為台商打新冠疫苗　江蘇上門服務

西藏爆H5N8禽流感　俄曾示警傳人

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

直升機迎娶心愛人！他娶完吐真相：我借的

深圳賽格大樓自搖晃　20年前論文神預言

麻辣燙吃上癮　攤商偷加「致命香料」　

祝融號傳回火星照片　海洋二號D星發射進入預定軌道

深圳賽格大廈神秘狂晃　官方回應了

大陸熱議台灣「四無」　毫無疑問徹底淪陷

更多熱門

相關新聞

傳因無法取得工作簽證！　香港駐台辦事處暫停運作

傳因無法取得工作簽證！　香港駐台辦事處暫停運作

香港政府今（18）日公告，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自即日起暫時停止運作。公告未說明原因，但港府回覆稱，此安排與台灣疫情無關。據《中央社》報導，辦事處之所以暫停運作，是因為主管一直空缺，無法取得台方的工作簽證。

阿嬤上周過世　中市議員之子自家墜樓亡

阿嬤上周過世　中市議員之子自家墜樓亡

香港駐台處突停止運作　陸委會：甚感遺憾

香港駐台處突停止運作　陸委會：甚感遺憾

港府：香港駐台辦事處18日起停止運作！

港府：香港駐台辦事處18日起停止運作！

獨／苗栗確診男是建商股東　同框地方政界人士

獨／苗栗確診男是建商股東　同框地方政界人士

關鍵字：

立法會香港議員穿著標語服飾

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

LINE傳貼圖「被迫1+1」　網曝4方法解決

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面