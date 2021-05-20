禁議員穿牛仔褲或球鞋　港立法會擬修議事規則列衣飾「負面清單」

▲香港立法會擬修議事規則，規範議員出席大會時的穿著。（圖／香港立法會）

記者魏有德／綜合報導

香港立法會議事規則委員會今（20）日就修改《議事規則》進行討論。新版《議事規則》或要求議員出席立法會會議期間的衣飾保持莊重，同時不能在發言外的時間展示標語。委員會主席謝偉俊表示，衣著規定只限於立法會大會，負面清單會列明不恰當的服飾，如運動服、球鞋及牛仔褲等。

▲香港立法會將明確規範議員展示標語的時機及場合。（圖／香港立法會）

《香港01》報導，謝偉俊期望可透過修正一改過往亂象，令大家尊重立法會，改善立法會的公信力和形象。至於就事務委員會及法案委員會的委員人數設限，謝偉俊稱今早未有討論，現正去信諮詢全體議員。

據了解，立法會議員在大會期間需穿著莊重的商務服飾，衣飾負面清單或列出包括運動服、球鞋及牛仔褲等不恰當的服裝。此外，有關衣著規定只限於立法會進行大會時執行，不適用於一般的法案委員會和事務委員會。

謝偉俊表示，對於展示標語將會提出修正案，規定展示標語只限於發言時輔助，範圍只可在議員座位，不能在其餘地點或未發言時展示，「同時，委員會還會修訂《內務守則》以限制標語內容，不可令大會尊嚴受損害及不阻礙主席視角限制等。」