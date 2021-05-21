香港區議員被要求宣誓遵守基本法　12人喪失資格

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

文／香港01

將香港區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今日（21日）正式刊憲及生效。《香港01》21日獨家報導，香港政府敲定於六月上旬舉行區議員宣誓儀式，由民政事務局局長徐英偉監誓。

《條例》刊憲生效後，去年因參選立法會而被裁定提名無效的岑敖暉、袁嘉蔚、梁晃維及鄭達鴻，區議員席位都懸空。其中梁晃維及鄭達鴻早前已辭職，岑敖暉與袁嘉蔚因涉及六四集會案被判監超過3個月，已喪失區議員資格。

香港政府今日亦就12個區議會議席懸空刊憲，除了袁嘉蔚（南區田灣選區）、岑敖暉（荃灣海濱選區）及鄭達鴻（東區丹拿選區）外，還包括尹兆堅（葵青石蔭選區）、林名溢（大埔大埔墟選區）、連桷璋（大埔廣福及寶湖選區）、胡耀昌（大埔新富選區）、伍健偉（元朗嘉湖北選區）、王百羽（元朗天恒選區）、鍾錦麟（西貢欣英選區）、徐子見（東區漁灣選區）及洪駿軒（觀塘翠屏選區）。

香港政府政府發言人表示，《條例》引入區議員須作出宣誓的規定、明確宣誓要求、劃一監誓人的安排、完善處理違反誓言的情況的機制，以及就相關情況在公共選舉中加入參選限制。

發言人又指，《條例》對維護香港特區的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，有利「一國兩制」行穩致遠。特區政府相關政策局及部門會按《條例》的規定，落實相關的宣誓安排，包括有關區議員宣誓的事宜。

新民主同盟輪任召集人、大埔區區議員任啟邦今早（21日）在港台節目上表示，新民主同盟18名區議員中，一半人已因不同理由辭職，餘下9人將會宣誓。他指出，新同盟一直以地區服務為主，相信不會超越「紅線」，而且2019年參選時有簽署確認書，內容也是擁護《基本法》和效忠特區，最終成功當選，相信宣誓可以過關。

任啟邦又說，在目前的政治環境中，政治工作難有發揮空間，未來會改變工作方針，集中處理民生事務，服務地區。

自由黨中西區區議員楊哲安表示，當選的區議員不論政治立場，都有責任服務市民，他相信落實宣誓安排後，會有一批區議員辭職或被取消資格。他又希望政府能盡快公布是否會有補選，又希望今次宣誓安排能挽回區議會的聲譽。