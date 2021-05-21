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陳佩琪怒嗆網友「為上戰場打疫苗就是賤人？」　柯文哲隔空緩頰

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

▲陳佩琪怒嗆網友，柯文哲出面緩頰。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

雙北疫情嚴峻，台北市長柯文哲下令所有北市醫護都要施打疫苗，北市府則透露市長夫人陳佩琪已接種，然而此消息卻引發網友撻伐，讓陳佩琪氣到在臉書狂嗆網友，「我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」對此，柯文哲則在記者會上，隔空向陳佩琪喊話，並表示很感謝她的支持。

陳佩琪21日在臉書抱怨，以目前醫護自我防護的能力，請問台灣目前有多少醫護，是在已知病人確診的情況下被感染的？其實很多員工都是在社區不知情的情況下被感染；如今社區感染爆發，醫護打疫苗是為了上戰場照顧病人，可是目前也只有兩劑效果75％的AZ疫苗到台灣，且同時醫護為了臨床業務持續， 紛紛去打疫苗，但今天新聞報導她已打疫苗，底下卻跳出一個留言罵她「有夠賤」。

她說，「上周一議員在議會上把一個基層醫師打疫苗問題搬到議場質詢， 我臉書說議員就直接給聯醫公文說每個人都要打就好了，就像市長一樣的規定，也跟市長一樣說社區大爆發了， 無從等待，也無從選擇了，為什有些媒體要把之前醫護施打率低都灌在我頭上？」

陳佩琪強調，醫護會按照目前台灣有的疫苗和社區感染情況來決定是否施打，跟醫生市長或一個基層醫師有否打，看數據一點關係也沒有。

不僅如此，陳佩琪發文後，還在底下留言開嗆，「疫苗開打兩個月了，多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」、「醫護之前等待疫苗，因為指揮中心說沒社區感染，現在社區大爆發了，為了上戰場而去打疫苗的人，就是賤人、賤狗」。

對此，台北市下午舉辦疫情指揮記者會上，媒體引述前衛生署長楊志良稱在法律上，地方沒有強制力要求醫護打疫苗，而詢問柯文哲，柯文哲則表示，過去一段時間內台灣幾乎沒有疫情，照顧確診者的醫護可打可不打，隨你高興，至於為何昨天講醫護施打疫苗「由不得你」？是因為要保護醫護，也不允許他們成為破口，所以要感謝全體醫護人員的體諒與支持。

話鋒一轉，柯文哲隔空向陳佩琪喊話，「其實這也包括我自己的太太陳佩琪，她一直都很支持我，我也很感謝她，但是在這時候，這不是只有保護妳自己，這是整個戰線必須保持完整，如果有突破口，會對這個社會造成危險」。

▼陳佩琪臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▼陳佩琪臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

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