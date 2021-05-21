聯合醫院通報數「暴增」共1萬3千例　璩大成：連我都嚇一跳

▲台北市立聯合醫院和平院區。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情延燒，雙北市確診數位居全台前二，醫療負擔大。台北市聯合醫院副總院長璩大成21日指出，聯合醫院累計今日的法定傳染病通報數達1萬3000例，連他都嚇一跳。

台北市下午召開疫情指揮記者會。會中，媒體詢問台北市立聯合醫院和平院區日前爆發院內感染，醫護被召回進行核酸檢測（PCR），但至今報告尚未完全出爐，且有第一線醫護抱怨未接獲檢查結果，還在家自主健康管理，這些人還要回院繼續執行嗎？

▲萬華空拍。（圖／記者林振民攝）

對此，璩大成則回答，這些問題是兩三天前發生的故事，因為光是一個法定傳染病通報，也就是說感染控制的護理同仁，要把每一筆資料輸入電腦系統，「以前登革熱了不起幾十例，現在呢，我今天看到聯合醫院總共通報的數量，連我自己都嚇一跳，叫做1萬3千例，這是瞬間暴這麼大的量」。

璩大成表示，所以大概一周前，有護理同仁聲音沙啞，話都講不清楚，他們就注意到是事態重大，中間當然很多是過去系統、人力等瞬間累加的問題，但這幾天盡量克服各種法規、技術等人力問題，所以現在已經都清乾淨了，謝謝各界關心，也再度麻煩各位給一線做感控、行政工作，甚至醫療工作多多一些鼓勵。