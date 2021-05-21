新竹152人「講不聽」未戴口罩挨罰　180人「有聽勸」守住荷包

▲陳宗彥說，中央地方防疫措施皆依照「傳染病防治法」訂定的條例指引，「採先勸導，勸導不聽才開罰」。（圖／新竹人新竹事提供）

記者陳凱力／新竹報導

全台疫情持續警戒，新竹縣市政府持續稽查限制暫停營業店家與未按規定配帶口罩，截至今日上午，新竹縣共裁罰未配帶口罩61件、新竹市共91件。

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(21日)上午主持全國防疫會議後記者會，說明口罩相關事宜：民眾外出須全程戴口罩，在公園仍要依規定戴口罩，因此用餐建議帶回家或辦公場所；至於獨自開車可不戴口罩，2人以上同車，則難釐清是否為同住家人，因此仍要佩戴。

▲新竹縣市至口罩令頒發以來至今，共開出152張罰單。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳宗彥說，今天上午會議也討論，中央地方防疫措施皆依照「傳染病防治法」訂定的條例指引，「採先勸導，勸導不聽才開罰」。

新竹縣府今日稽查竹北、竹東地區等被列為暫停營業的店家，總家數共29家，包含網咖2家、視聽歌唱業4家、護膚店6家、按摩業9家、舞場1家及夾娃娃機7家，稽查結果29家業者皆配合政策保持停業中；另外，警察局統計各單位勸導未戴口罩共241件，其中移送衛生局裁罰共61件。

而新竹市累積至今早，針對「外出未佩戴口罩」則已開罰91件。

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