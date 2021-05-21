確診海大生曾去「全聯6次」！35人遭匡列…全校大消毒、餐廳停業

記者戴若涵、郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情指揮中心連6日公布本土確診個案破百名。基隆市長林右昌上午召開防疫會議透露，海洋大學一名大三女學生確診，其活動力很強，同時也公布足跡，稍早校方對此回應了。

▲▼海洋大學女大生確診，校方進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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海大女學生足跡包括：全聯(海大店)、海大餐廳/良私塾、麥當勞(新豐店)、搭乘台鐵、肯德基(仁一店)、海大餐廳/威肯漢堡、煮火鍋、全家超商(觀海店)、新豐街美美早餐店、參坪義大利麵、東岸商場丸龜製麵等處。其中全聯海大店女大生曾去過6次，包括5/3、5/12、5/15、5/16、5/17、5/18都曾到訪。

海洋大學主任秘書林正平指出，學校在20日下午接獲學生可能確診的消息，緊急召開防疫會議，20日下午也針對學生確診的活動區域做消毒，並通知學生盡量不要到學校，校內餐廳也將停業至6/3，共停業14日，稍後將會再做更完整的大規模消毒。

林正平表示，由於學校已經實施遠距教學，校內的人已經非常少了，會在校內的大部分都是研究生。而該名女大生住在校外，因為有專題課程需要諮詢，在學校內的活動範圍大多在老師的實驗室內，至於女大生感染源，目前校方仍不清楚。

林正平說明，與女大生有所接觸的人，目前已匡列35人，也同步進行疫調，另一部分的人會從今（21）日起進行自主健康管理，強調將依照中央流行疫情指揮中心的規定一步一步來，後續將視疫情發展來因應處理。