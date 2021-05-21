朝陽妹遭狂出征！台大生提「4關鍵」緩頰：痛恨她，但別再攻擊她

▲朝陽夜唱團炸鍋，21日上午傳出有學生出現發燒、咳嗽症狀，校方現禁止學生入內。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本站曾報導《「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉 事發後急做1件事：對不起》，一名自稱案2514的女網友得知自己確診後立刻發文道歉，不料仍被許多網友出征攻擊。對此，有台大學生隔空發文為朝陽妹緩頰，並點出4項原因解釋不該繼續抨擊，「我個人痛恨她的作為，但是不必攻擊她了。」

自稱案2514的朝陽妹於（19）日於Dcard的發文致歉表示，自己有錯在先，所以「你們覺得道歉不夠，可以罵我！」無論是夜唱或去中友百貨等，她都不該到處跑。不過，針對她的道歉，許多網友仍不領情痛批，「疫情都那麼嚴重了，是誰給她勇氣除了去上課還去KTV的」、「警覺性不夠，害了這麼多人，被罵剛好」、「疫情嚴重還去唱歌不是白目嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「想提醒大家，為何我們不應該把她抓起來痛打80大板！」有網友今（21）日在Dcard發文點出4原因不該繼續批評朝陽妹，「首先她已經配合調查了，且也不要把你們的對疫情的恐慌，和她的個人行為連在一起，再者，現在若瘋狂攻擊她，之後還會有人敢說真話配合調查嗎？最後，政府自己三級升的時間，是不是太慢？ 」

▲朝陽外面有救護車。（圖／民眾提供）

原PO表示，「她的作為是傷害了醫療人員、居民和增加了疫情的風險，而我個人痛恨她的作為，但是真的不必攻擊她了。」

原PO最後也呼籲，「請大家戴好口罩，好好保護自己跟家人，不要因為你們體會不到或是不了解代價，就以爲可以隨便，認為只要可以道歉就解決一切。」

貼文一出後，立刻引發許多人的共鳴，「適當的譴責是必要的，但不需要過度謾罵」、「我也覺得已經發生了，罵也沒有用，況且說真的疫情擴散也不是她一個人的問題」、「罵成這樣之後都不敢出面真的會對疫調比較有幫助嗎」。

▼有台大學生發文替朝陽確診妹緩頰。（圖／翻攝Dcard）