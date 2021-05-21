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設計開發製造雲端化成定局！達梭：今年雲端業績將比去年成長至少6倍

▲達梭系統SOLIDWORKS執行長Gian Paolo Bassi。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

自 2020 年開始，以 3D 設計系統起家的達梭系統宣布進軍雲端平台，推出全新的3D虛擬體驗平台解決方案。稍早達梭系統SOLIDWORKS執行長Gian Paolo Bassi接受台灣與中國大陸媒體訪問時回應，現有的企業客戶當中有 65% 都開始透過連接器轉向雲端開發，預期 2021 年的雲端業績將會比 2020 年還要成長 6~7 倍，推動整體業績成長 2%。

▲Gian Paolo 針對企業雲端業務接受台灣與中國大陸媒體訪問。（圖／記者洪聖壹攝）

達梭系統是一家法國軟體公司，於 1981 年成立，以 3D設計軟體、3D 數位化實體模型和產品生命周期管理（PLM）解決方案起家，主力是航空、汽車、機械、電子等行業，而每年年初舉辦的 SOLIDWORKS Wold 開發者活動從 2020 年改為以“3DEXPERIENCE World”為名舉辦，今年 2 月 8 日至 11 日舉行的線上活動名稱同樣也叫“3DEXPERIENCE World 2021”來看，因此可以看出達梭系統也正積極與時俱進，將系統雲端化。

有趣的是，這一間老牌 3D 設計公司，並沒有拋棄過去在平台上的包袱與成就，而是選擇與現有客戶站在同一陣線，於 2020 年宣布轉向雲端企業平台。大家要知道，2020 年因為新冠疫情（COVID-19）的關係，全球企業暫停了至少 2 個月以上，談了很多年的數位轉型、智慧製造，在這一個時間一口氣爆發，幾乎所有公司都談雲端應用，思考怎麼將打通 MES、PLM 跟 ERP，連結設計與製造。

對此，達梭系統執行長Gian Paolo 公開該公司 3D虛擬體驗平台方案的成績，光是 2020 年第一季的雲端業務就比 2019 年全年的雲端業務還多，而 2020 年第二季與第一季相比，第三季與第二季相比雲端業務又有兩倍增長，而到了第四季與第三季相比，業績直接超越兩倍，公司預測，到了 2021 年的雲端業務成長將會比 2020 年全年成長 6-7 倍，整體業績達到 2% 的成長，接下來的每一年，都希望能達到雙倍成長的目標。

▲Gian Paolo預期達梭在 2021 年的雲端業務將比 2020 年成長 6-7 倍。（圖／記者洪聖壹攝）

即便如此，達梭系統拋出雲端平台之後，某方面對於該公司也是一個挑戰。稍早 Gian Paolo 坦承，2019 年達梭在執行雲端業務時也是從零開始，至今達梭考慮到的都是整個商業模式的轉變，所以規劃上要一步一步來。

台灣時間 2021 年 2 月 23 日，該公司宣布推出 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers 和 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students，著重透過雲端平台連結新創公司與教育平台，一步一腳印佈局雲端設計、製造與協作。開幕活動還請來 IKEA，展示怎麼透過 SolidWorks平台設計其目錄和產品組裝，並且展示怎麼從所謂的線下轉移到雲端平台的實作。

談到 2021 年的業務發展方向，Gian Paolo 指出，今年主要著重以下三個方向：

第一，加強雲端應用：將原本達梭提出的兩個純雲端應用基礎，今年會增加五個，包括鈑金、結構、模具、產品、交流溝通等模組。

第二，增加學科應用：今年針對仿真所提出新的產品線很多都跟學科有關，包括流體力學、電池、廠間等等應用，增強了平台跟坊間有關的交流。

第三，也是延伸產品線跟是跟製造業 ERP 有關，主要會著重車間製造、訂單管理這一塊延伸一些新功能，從設計、研發到分析、加工到數據管理都會有全方位的應用。

整體來說，未來設計有增強、坊間開發、車間製造、ERP 管理與研發都會有所增強。

Gian Paolo 透露兩個達梭系統的開發進度，一個就是增加 3Dmotion Creator，它是第一款在雲端可以做運動學方面的分析工具，預計很快的在下一個版本推出。另一個是跟電氣方面有關的連接，預計在今年底之前推出。

針對深圳媒體提到的鼓勵雲端轉型方面，Gian Paolo 指出，現有的 SOLIDWORKS 用戶可以有三個選擇，第一個把目前的軟體透過連接器轉移到雲端，他們可以繼續使用 PC 版本，也可以享受到雲端平台的最新應用。第二個是可以考慮把目前 SOLIDWORKS 直接轉移到雲端版本，基本上除了原有熟悉的平台功能，也多了數據管理，並且包括協同作業與未來設計的工具也都可以持續獲得支援。第三個選擇就是直接使用純雲端應用，目前在這純雲端應用有七個不同的工具，好處是雲端應用是未來設計的方向，而且使用這個應用不需要考慮任何安裝與維護的問題。

Gian Paolo 指出，目前現有客戶當中，已經有 65% 選擇透過連接器，從 PC 端轉移到雲端平台。也就是第一個方案。

談到中國本地市場，達梭系統SOLIDWORKS大中華區副總裁吳俊杰表示，目前中國製造業的 GDP 超過 400 億，未來朝向雲端轉型的話，必須要有一個穩健的步伐。他也提到目前許多企業，又要拼數位轉型，又要求業績增長，這會是一個非常大而且危險的挑戰。

▲達梭系統SOLIDWORKS大中華區副總裁吳俊杰。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

面對記者提出的資安與雲端轉型問題，吳俊杰以中國大陸的大型企業客戶為例指出，目前這些客戶看的都是針對亞太地區的快速佈局，因此在轉型成雲端的過程，他們會選擇把這些數據全部轉移到達梭。第一個主要原因就是基於資安考量來說，達梭會是一個比較值得信任的，另外一點是達梭在 2012 年開始就打造純雲技術平台，所以雲端技術是相對比較成熟的。

吳俊杰進一步指出，達梭在 2 年前併購 IQMS 開發商時就看到 PLM 延伸到 MES 然後連接到 ERP 的一個整合性價值，加上龐大的客戶基礎，所以能成就格局更大、更長遠、思考的層面更廣闊、反應也更高效的價值。在客戶基礎上，他也強調達梭在中國已經有 2500 個供應商、147 個代理商，可以做到近距離本地化的服務，為企業客戶打造一個「首選」的合作夥伴，要達到這個首選的目標，那麼這家公司除了必須要有足夠強大的產品，當地渠道的佈局才是客戶更重要的信任基礎。

而 Gian Paolo 在看達梭系統雲端平台的角度是，希望是可以幫助企業達成什麼目標，這包括產品客製化成本是不是更低，包括達梭產品本身的服務性質，產品的延伸性以及跟所謂的ERP、MES連接等等來體現達梭的價值。

從此次達梭系統公開的數據與公司今年策略來看，全球企業在數位轉型的策略上，將設計、開發、製造等整套系統雲端化已經成為既有方針，這也難怪目前有許多新創公司都在談雲端解決方案，而許多本土企業也積極思考怎麼透過雲端的方式與他們的客戶做連結，藉此降低 COVID-19 疫情策略帶來的影響，同時也藉此提升企業在未來的全球競爭力。

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