SOLIDWORKS World 2019新創設計比拼！「汽車行動電池」最受歡迎

▲就像手機跟行動電源的關係，SparkCharge X深受歡迎。（影片／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

SOLIDWORKS World 2019全球用戶大會最後一天，達梭系統宣布SOLIDWORKS企業用戶超過600萬，已經是市場最大的3D設計軟件發行商，現場找來三間新創廠商發表概念新品，最終由開發汽車行動充電站的廠商Spark Charge獲得大會肯定，成為現場最受歡迎的新創公司。

▲SOLIDWORKS企業用戶超過600萬。（圖／記者洪聖壹攝）

SOLIDWORKS在2018年營收成長10%，是達梭系統旗下前三大金雞母，應用範疇囊括航太科技、汽車、造船等多數精密機械廣泛使用的軟體，可說是現今微軟系統CAD應用軟件的龍頭廠，每年舉辦的SWUGN Awards，今年已經來到第14屆，官方數據指出，今年來自全球的參賽案例就超過1萬件，說明整個新創動能仍算火熱。

這次SOLIDWORKS World 2019的關鍵字就是透過「客製化」提供差異化服務，整個展場話題也就圍繞在客製化的議題上。最後一天參賽的新創公司包括Spark Charge、SKELMET跟RISE三間，RISE 的想法是透過SOLIDWORKS客製化油壓圓筒，這包括載重相當重的卡車，過程還會經過許多信任測試、載重測試；而SKELMET則是運用類似iPhone X的 TrueDepth 相機掃描人臉，然後參考NURBS的規則，透過SOLIDWORKS設計，進一步以 3D 列印的形式客製化每個人的眼鏡，未來不僅可以賣給消費者，還可以為設計師、商家提供舒適的眼鏡設計。

▲RISE提出客製化油壓桶的設計。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼SKELMET提出客製化眼鏡的設計。（圖／記者洪聖壹攝）

上述兩間新創團隊的想法跟創意都很符合，不過讓現場媒體、分析師、合作業者最感興趣的，甚至最終由，還是位於紐約的新創團隊Spark Charge，他們提出的提出客製化充電概念獲得達梭系統CEO Bernard Charles、多數達梭合作夥伴認同。

▲SparkCharge的車用行動電源SparkCharge X深受歡迎。（圖／記者洪聖壹攝）

以目前歐洲、美國、中國、日本、韓國等多數國家來說，電動汽車市佔率逐年增長，不過Spark Charge發現，目前路邊有90%的充電站的充電效率都僅達到 Level 2，充電效率非常差，而且到了冬天，許多寒帶國家的充電站幾乎都是故障，基於以上兩種原因，其實相對的消耗資源；此外，充電站本身的維護費用也相當高，以美國來說，一個充電站的保修價格就要6萬美金。

根據Spark Charge CEO Joshua Aviv的說明，他們似乎想到類似手機跟行動電源之間的關係，思考著：「我們何不來做汽車版的行動電源」，這項解決方案發展一年後，以 SparkCharge X 的形式推出，體積可以依照車型來訂製，充電效率也非常高，平均每60秒可以充1mile，充電效率是現在市場上多數充電站的 6 倍以上，目標市場包括福特汽車、特斯拉、賓士、Agero 等廠商，由於整個系統是透過SOLIDWORKS設計，因此可以因應車商的需求來客製化，現場發表了兩種模型，而Joshua Aviv後續受訪時指出，目前已經有車商表達高度意願，初期計劃出貨1,000組產品搭配汽車銷售。

其實上述三間新創廠商的案例只是冰山一角，達梭系統希望藉此說明SOLIDWORKS的應用範疇是相當廣泛、而且安全的。SOLIDWORKS大致分為商用版、教育版兩種，許多設計師現在已經透過類似HTC Vive的VR裝置設計產品、結合SOLIDWORKS進行細部設計跟規劃，然後透過3D列印射出成形。學生透過SOLIDWORKS達成細膩的機械設計。許多具有創意的開發者，還透過 YouTube 頻道連接觀眾，在頻道當中分享使用教學，像是透過3D列印出棒球練習器所需的關鍵零件，在自家居家打造棒球練習場。而這些也都是今年SOLIDWORD展示區隨處可見的應用。

到了2019年，達梭系統透過併購IQMS，連接3DEXPERIENCE平台，將這整個設計流程結合ERP系統，從廠商需求出發，連結更廣泛的客戶、創造新的商機。