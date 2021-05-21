「聚集取締」也來了！不止抓口罩　商圈、公園、廟宇警重點巡邏





▲高雄新興警分局加強稽查防群聚 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，高雄市府配合中央防疫作為，關閉全市公園休憩設施，並要求市民暫停使用公園體健設施戲與兒童遊藝場，警方更針對知名新崛江商圈、捷運站、公園、廟宇等場所進行稽查，就連警察局長黃明昭也親自到中央公園視察戴口罩狀況。





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▲高雄新興警加強稽查防群聚 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

為避免民眾違規群聚，新興警分局21日規劃勤務，針對新崛江商圈、捷運站、公園、廟宇等人潮較多場所進行稽查，若違反指揮中心規定室外10人、室內5人以上群聚違規，依《傳染病防治法》37、67條規定開出告發單，並移交衛生局視情節處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。幸多數民眾在疫情嚴峻的此刻防疫意識升高，皆能遵守防疫規定。

▲高雄市警察局長黃明昭也至中央公園視察 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市警察局長黃明昭也於下午至中央公園視察公園運動民眾是否戴口罩，以及是否有群聚，並向民眾宣導遵守三級警戒防疫規定，現場民眾雖有戴口罩，但還是有人坐在公園內聊天，黃明昭也上前勸導必須遵守室內5人、室外10人，不能群聚的規定。

警方再次呼籲，為了民眾安全、降低社區群聚感染風險，請民眾盡量減少外出，盡量選擇居家防疫，降低染疫風險，如到公園也應全程戴口罩，並保持至少1.5至2公尺社交距離；另高雄市政府21日召開防疫會議，宣布自22日開始，高雄市餐飲業全面禁止內用、一律改採外帶至28日，如無法提供外帶則停止營業。若民眾有發現群聚違規情形，請直接通知警方，全民一同抗疫，嚴防疫情擴散。

時間對我們來說完全沒用！