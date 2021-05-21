屏東警口罩取締揪29人！勸導不聽　全面臨檢摩鐵防八大行業偷偷來

▲屏東警分局臨檢汽車旅館等行業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國防疫提升為三級警戒，屏東警分局加強律定八大特種行業暫時停業，避免業者以「假關門、真營業」或「化明為暗」、利用汽車旅館另起爐灶，20晚加強稽查勤務，查獲釣魚場等3件違規案，另有29件未配戴口罩，移請主管機關裁處。

▲▼稽查勤務。

隨著本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心正式宣布提升「三級警戒」後，屏東縣政府也立即加強各項防疫措施，律定八大特種行業暫時停業，以有效防堵疫情擴散。

避免有業者以「假關門、真營業」或「化明為暗」等方式繼續營業，屏東警分局長劉清俊20日晚間親自率隊，動員38名警力，主動針對轄內13家汽車旅館業者、八大場所進行臨檢，查獲釣魚場、小吃部、足底養生館各1家違規營業，他們表示，不知要暫時歇業規定，警方依法開單告發。

警力另在重要路口執行「口罩稽查」勤務，告發29件未戴口罩民眾，警方提醒相關業者及民眾落實防疫規定，以免違法被罰。

劉分局長表示，警方將不定時針對汽車旅館實施強力臨檢，並呼籲民眾如發現可疑情事，應立即通知警方，以利及時應處。另針對重要路口稽查未戴口罩機車騎士及外出民眾，勸導不聽當場舉發，籲請民眾共同配合屏東縣政府落實相關防疫規定，共同維護民眾健康。

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