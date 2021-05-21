世衛大會24日登場　13友邦提案籲邀台灣參與

▲世衛大會24日登場。（圖／翻攝自WHO官網）

文／中央社

世界衛生大會（WHA）24日登場，迄今已有13友邦提案籲邀請台灣以觀察員身分參與，但其中尚未見巴拉圭提案，是否以其他方式為台執言受關注。

第74屆WHA將在5月24日至6月1日召開，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未止，會議以視訊方式舉行，世界衛生組織（WHO）表示，台灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）無權決定。

台灣今年連續第5年未能受邀參與WHA，但友邦近期致函譚德塞發動提案挺台行動。

根據WHO資訊，至5月20日止包括貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯等友邦已提案要求邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

台灣15友邦中除教廷是觀察員外，目前尚未見巴拉圭提案，不清楚是否以其他形式為台執言。

WHO收到提案後根據議事規則列為WHA補充議程，將由WHA總務委員會審議，屆時挺台友邦及友中國家將分別發言，大會再裁示是否將邀請台灣參與議案列入議程。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。