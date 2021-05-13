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獨立小組：疫情災難「原本可避免」　WHO早該發警告！各國慢半拍

▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲獨立小組報告稱，新冠疫情原本是可以被避免的。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）去年5月決議成立獨立小組，由國際專家負責針對新冠疫情的公衛工作與WHO的應對措施進行公正、獨立評估。然而，獨立小組12日發布調查報告指出， COVID-19災難性的全球大規模流行「原本可以避免」，但不僅WHO沒有及早發出警告，各國對疫情的反應也過於遲緩。

▲▼南韓一名40多歲的護士助理在接種AZ疫苗後，出現四肢麻痺等嚴重副作用反應。（示意圖／路透社）

▲報告提到，WHO本應該提早發出警告，各國也應該對WHO可能發出警報的新冠肺炎疫情提高警覺。（圖／路透）

英國《獨立報》（The Independent）報導，獨立小組發布了名為《讓COVID-19成為最後一次大流行》的報告稱，WHO本來可以「更早」敲響警鐘，在2020年1月22日首次緊急會議後也宣布為國際衛生緊急事件，而世界各國也未能在2019年12月對中國武漢爆發疫情後「提高預警」、「欠缺急迫性」，導致了隔年2月成為付出慘痛代價的「錯失的一個月」，當時就應該採取措施避免大流行。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被川普指責稱，忽視疫情初期的相關報告。（圖／路透）

美國前總統川普先前曾指責WHO對疫情反應遲緩，去年5月18日更致信秘書長譚德塞稱，WHO持續忽視2019年12月初有病毒在武漢傳播的報告。獨立小組一位共同負責人、賴比瑞亞前總統瑟列夫（Ellen Johnson Sirleaf）表示，小組調查發現，現今世界的疫情原本是可以避免的，「疫情準備與應對方面發生了無數的失敗、差距與延誤，才造成這種結果。」

另一位負責人、紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）則補充建議，賦予WHO更多權力，以預防未來的其他大流行病。雖然獨立小組在報告中感謝WHO領導層與工作人員過去一年來做出的無私努力，但仍有批評人士指出，WHO一些缺失被忽視了。英國醫師湯姆林森（David Tomlinson）認為，WHO至今未承認病毒可藉由空氣傳播，是在「最基本層面」的領導不周，而且直到去年6月份之前，WHO也不建議使用口罩作為預防措施。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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